Boğaziçi Direnişi'nde 2000. gün: 'Türkiye'de özgür üniversite idealinin önü açılana kadar, direnişi sürdürmeye kararlıyız'

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin 2000 gündür sürdürdüğü direniş nedeniyle üniversitenin Etiler Kapısı'nda öğle saatlerinde bir açıklama yapıldı.

Bir grup Boğaziçilinin katıldığı açıklamada Prof. Dr. Begüm Özkaynak tarafından okunan ortak açıklamada, eylemlerin özgür, özert, demokratik üniversite idealinin önü açılıncaya kadar sürdürüleceği vurgulandı.

"TÜRKİYE'DE ÖZGÜR, ÖZERK VE DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İDEALİNİN ÖNÜ AÇILANA KADAR..."

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Begüm Özkaynak şunları söyledi:

"Bugün 2021 yılında üniversitemize yapılan siyasi ve antidemokratik müdahalenin ilk haftasından beri aralıksız sürdürdüğümüz direnişimizin 2000. günündeyiz. 2000 gündür her iş günü öğlen 12:15’te cüppelerimizi giyerek Güney Meydan’da toplanıyor, sırtımızı gayrimeşru yönetimin sembolik merkezi olan Rektörlük Binasına dönüyor, 15 dakika sessiz olarak ayakta bekliyoruz. Nöbet sonunda Güney Meydan’ı dolduran alkışlarımız kayyım yönetimine, uyguladığı tüm baskı ve şiddete rağmen bu kurumu ele geçiremediğini, o meydana hiçbir zaman utanç duymadan çıkamayacağını hatırlatıyor.

Bazen birkaç kişiyle, bazen yüzlercemizle, karda, yağmurda, sıcakta, aralıksız sürdürdüğümüz bu eylemi üniversitemize yapılan saldırı durana kadar, Türkiye’de özgür, özerk ve demokratik üniversite idealinin önü açılana kadar, ısrarla ve dirençle sürdürmeye kararlıyız. 2000 günlük direnişimiz boyunca, 1339. gündür Güney Meydan’a gelerek nöbetimize ve alkışlarımıza katılan veya gelemeyerek bizi uzaktan destekleyen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, idari personelimize ve mezunlarımıza teşekkür ederiz."

NATO GÖZALTI VE TUTUKLAMALARI PORETOSTO EDİLDİ

Basın açıklaması sırasında söz alan öğrenci Şeval Gürtürk de hem Boğaziçi Direnişi hem de son dönemde yaşanan NATO Zirvesi gözaltıları ve tutuklamalarına değindi.

Gürtürk, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün direnişin 2000. gününden sesleniyoruz. Kapısına kilit vurulan yerden, barikatlara yüklendiğimiz, defalarca kez Boğaziçi bizimdir dediğimiz, kayyumlara karşı direnişi büyüttüğümüz yerden sesleniyoruz. Saray Rejiminin kayyum eliyle gerçekleştirdiği her saldırısında yan yana geldiğimiz yerde, yine yana yanayız. Boğaziçi direnişi 2000 gün önce başladı ve kampüs sınırlarını aştı. Yan yana gelerek, örgütlenerek, birbirimizden güç alarak yarattığımız bu direniş şimdi ülkenin dört bir yanında direnen öğrencilere güç veriyor.

Hacettepe'de yemekhane işgal eden öğrencilere Bilgi üniversitesinde ‘biz yönetiriz’ cüretini gösteren öğrencilere güç veriyor. Ancak yetmez. Bugün Saray Rejimi saldırılarını artırarak sürdürüyor. Üniversitelerimizin direnen hocaları okullarımızdan uzaklaştırılıyor. Öğrencilere soruşturmaların ardı arkası kesilmiyor.

Bundan bir hafta önce aralarında Boğaziçi’nden mücadele arkadaşımız Baran’ın da bulunduğu birçok devrimci NATO’ya, Saray rejiminin efendilerine karşı mücadele yürüttükleri için tutuklandı, ardından Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan 70 devrimci tutuklandı. Dün ise yine aralarında bir Boğaziçili ortağımızın bulunduğu 5 kişi NATO’ya karşı, gözaltı ve tutuklamalara karşı gerçekleştirdikleri eylem gerekçesiyle gözaltına alındı. Tüm bu saldırıların amacı belli.

Saray Rejimi 7-8 temmuzda gerçekleşecek zirve için efendilerine huzurlu bir ortam hazırlıyor. Direnen öğrencileri, devrimcileri tutukluyor. Çünkü direniş, direnişimiz egemenlerin huzurunu kaçırıyor. Bilsinler ki tutuklamalarla bitmeyiz, baskılarla bitmeyiz. Direnişimiz her saldırıya karşı daha da güçlenerek büyüyor ve büyüyecek. 'Boğaziçi bizimdir bizimle özgürleşecek' demeye devam edeceğiz, 'NATO defol' demeye devam edeceğiz."