Boğaziçi mezun gruplarından ortak ses: 'Hasan Fehmi Topal istifa etmelidir!'
Boğaziçi Üniversitesi mezunları, sahte isim ve mezuniyet bilgileriyle mezunların WhatsApp grubuna katıldığı iddia edilen üniversitenin genel sekreteri Hasan Fehmi Topal'a istifa çağrısı yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi mezun grupları, üniversitenin genel sekreteri Hasan Fehmi Topal hakkında ortak bir açıklamaya imza atarak istifa çağrısında bulundu.
Açıklamada, İngiltere'de Boğaziçi mezunlarının kurduğu WhatsApp grubuna katılıp muhbirlik faaliyetinde bulunduğu iddia edilen Topal için şu ifadeler kullanıldı:
"Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok. Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal’ı derhal istifaya çağırıyoruz."
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Geçtiğimiz şubat ayında, hukuksuz ve usulsüz bir dizi operasyon ertesinde, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine tepeden inme bir kararla getirilen Hasan Fehmi Topal’ın, bir yurtdışı mezun Whatsapp grubuna sahte isim ve mezuniyet bilgileriyle dahil olduğu ortaya çıktı.
Bilindiği gibi, yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’ın Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak işe başlaması sonrasında üniversite veri ve sunucuları siyasi iktidara yakın özel şirketlerin erişimine açıldı. Yaşanan veri güvenliği skandalına dair Whatsapp grubunda yaptığı yazışmalarda ‘Ali Kemal’ sahte ismini kullanan Topal, mezunlara karşı tehditkar ifadeler kullandı, onlardan istihbarat almaya çalıştı ve veri güvenliği skandalını deşifre eden akademisyenlere ve çalışanlara mesnetsiz suçlamalar yöneltti.
Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok. Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal’ı derhal istifaya çağırıyoruz.
Üniversite bileşenlerinin iradelerini hiçe sayan tepeden inme karar ve atamaları kesinlikle kabul etmiyor, Boğaziçi Üniversitesi özgür, özerk ve katılımcı bir yapıya kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz.
#KayyumlarGidecekBizKalacağız"
İmzacılar:
BÜİM, Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi
BOYUT, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu
BÜMEDeğer, Boğaziçi İçin Değer
Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar
Berlin Boğaziçi Dayanışması
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Birleşik Krallık
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Amerika Birleşik Devletleri
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Kanada
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Avustralya
İlgili Haberler
- Boğaziçi Üniversitesi'nde 'muhbirlik' iddiası: Genel sekreter 'Ali Kemal' ismiyle gruba girmiş
- Boğaziçi Üniversitesi'nde uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü: 'Mağdur değilim, buna rağmen şikayetçi olarak yazılmışım'
-
Video Haberler
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
- Dolmabahçe'de feci kaza: Metrelerce sürüklendi...
- Taraftarlardan Pique'ye Shakira sürprizi!
- Tatilini evinde geçiren yurttaşlar ekonomiden dert yandı
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Ceyhan'a göre durum çok kötü
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu