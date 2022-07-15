Boğaziçi mezun gruplarından ortak ses: 'Hasan Fehmi Topal istifa etmelidir!'

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:35

Boğaziçi Üniversitesi mezun grupları, üniversitenin genel sekreteri Hasan Fehmi Topal hakkında ortak bir açıklamaya imza atarak istifa çağrısında bulundu.

Açıklamada, İngiltere'de Boğaziçi mezunlarının kurduğu WhatsApp grubuna katılıp muhbirlik faaliyetinde bulunduğu iddia edilen Topal için şu ifadeler kullanıldı:



"Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok. Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal’ı derhal istifaya çağırıyoruz."

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz şubat ayında, hukuksuz ve usulsüz bir dizi operasyon ertesinde, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine tepeden inme bir kararla getirilen Hasan Fehmi Topal’ın, bir yurtdışı mezun Whatsapp grubuna sahte isim ve mezuniyet bilgileriyle dahil olduğu ortaya çıktı.

Bilindiği gibi, yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’ın Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak işe başlaması sonrasında üniversite veri ve sunucuları siyasi iktidara yakın özel şirketlerin erişimine açıldı. Yaşanan veri güvenliği skandalına dair Whatsapp grubunda yaptığı yazışmalarda ‘Ali Kemal’ sahte ismini kullanan Topal, mezunlara karşı tehditkar ifadeler kullandı, onlardan istihbarat almaya çalıştı ve veri güvenliği skandalını deşifre eden akademisyenlere ve çalışanlara mesnetsiz suçlamalar yöneltti.

Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok. Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal’ı derhal istifaya çağırıyoruz.

Üniversite bileşenlerinin iradelerini hiçe sayan tepeden inme karar ve atamaları kesinlikle kabul etmiyor, Boğaziçi Üniversitesi özgür, özerk ve katılımcı bir yapıya kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz.

#KayyumlarGidecekBizKalacağız"

İmzacılar:

BÜİM, Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi

BOYUT, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu

BÜMEDeğer, Boğaziçi İçin Değer

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar

Berlin Boğaziçi Dayanışması

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Birleşik Krallık

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Amerika Birleşik Devletleri

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Kanada

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, Avustralya