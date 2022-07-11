Boğaziçi Üniversitesi'nde 'muhbirlik' iddiası: Genel sekreter 'Ali Kemal' ismiyle gruba girmiş

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:56

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç, Boğaziçi Üniversitesi'nde genel sekreterlik görevini yürüten Hasan Fehmi Topal'ın İngiltere'deki Boğaziçi mezunlarının kurduğu Whatsapp grubuna İngiltere kodlu bir telefonla katıldığını ve kendini "Ali Kemal" adıyla tanıttığını öne sürdü.

Twitter hesabından konuya dair bir dizi paylaşımda bulunan Koç, istihbarat amacıyla iletişim grubuna katıldığını belirttiği Topal için "Topal'ın bu gayretkeşliğinin, geçmişindeki bir referansla bağı olabilir mi sorusu geliyor akla. Çünkü kendisi WikiLeaks'teki epostalarda Berat Albayrak'a yönetici asistanı olarak önerilmiş" değerlendirmesi yaptı.

Koç'un paylaşımları şöyle:

"Şu an genel sekreterlik görevini yürüten Hasan Fehmi Topal, İngiltere'deki Boğaziçi mezunlarının kurduğu Whatsapp grubuna İngiltere kodlu bir telefonla katılıyor ve kendini 'Ali Kemal' adıyla tanıtıyor.

Gruba katılma tarihi 10 Aralık 2021. Bu tarihten, yakın zamanda patlak veren veri güvenliği skandalına (mensupların kişisel verilerinin bir şirketin erişimine açıldığının tespitine) kadar grupta hiçbir şey yazmıyor. Sessizce takip ediyor grubu.

Normalde gruba girenler kendisini tanıtıyor. Tanıtmamış. Uzun süre sessiz kalan 'Ali Kemal' veri güvenliği skandalı ardından başlayan medya operasyonuna paralel olarak grupta yazışmalara başlıyor. Soranlara kendisini 2002 Makine Mühendisliği mezunu olarak tanıtıyor.

Tarafsız bir gözlemci olduğu iddiasıyla olay hakkında sorular soruyor. Ancak agresif bir şekilde rektörlüğü savunmaya başlıyor. Tartıştığı insanların bilgi kaynağının kim olduğunu, okuldan kimlerle iletişimde olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Hocalar hakkında açık arıyor.

Durumdan kuşkulanan grup üyeleri soruşturuyor, 2002 Makine mezunları arasında Ali Kemal adında biri olmadığını tespit ediyor. Numaranın kime ait olduğunu araştırırken aynı kişinin 2 yıl önce İngiltere'deki mezunlardan İngiltere'deki şirketlerinin işleri için bilgi istediği ortaya çıkıyor.

Daha önce bu numarayla kendini gerçek kimliği olan Hasan Fehmi Topal olarak tanıtmış. İngiltere ticaret sicili arşivinde üç şirketle bağı görünüyor.

Okuldaki skandalla ilgili bir habere yayın yasağı gelince mezunlardan biri haberi grupta paylaşıyor. Paylaşan kişiyi, yaptığının suç olduğu yönünde üstü örtülü şekilde tehdit ediyor. Tabii kendisine gereken yanıt veriliyor.

Hem grupta skandala ilişkin yönetimi savunuyor hem de muhbirlik peşinde koşuyor. Topal'ın bu gayretkeşliğinin, geçmişindeki bir referansla bağı olabilir mi sorusu geliyor akla. Çünkü kendisi WikiLeaks'teki epostalarda Berat Albayrak'a yönetici asistanı olarak önerilmiş.

Özetle, Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliğini yapan kişi kendisini sahte kimlikle tanıtıp manipülasyon yapmaya ve istihbaratçılık oynamaya çalışıyor. Mesajlarda da sıklıkla 'algı yönetimi' ifadesini kullanmış. Çok severler.

Mevcut gayrimeşru okul yönetiminin hocalarla ilgili böyle açık arayan başka "istihbarat" faaliyetleri de var mı sorusu ortada duruyor. Hocalarını Yeni Akit'e yalan haberle linçleten bir yönetim zira.

Hasan Fehmi Topal bu olayla ilgili inkâr yoluna gitmez umarım. Çünkü yazışmaların belgeleri var. WikiLeaks'te Hasan Fehmi Topal adı aratılınca bahsi geçen eposta bulunabiliyor. İstihbaratçılık için seçtiği takma ad da hayli manidar."