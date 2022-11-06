Boğaziçi Üniversitesi, ders vermesini engellediği akademisyenle övünüyor

06 Kasım 2022 Pazar, 03:20

Uluslararası akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier ile Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Boğaziçi Üniversitesi’nden 20 bilim insanı da yer aldı.

Listede rektör Naci İnci’nin ders vermesini veto ettiği akademisyen Yaman Barlas da var. Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yaman Barlas, “Operations Research” alanında “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorilerinde yer aldı. Bu başarı Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Üniversitenin söz konusu paylaşımına çok sayıda Boğaziçili tepki gösterdi. Tepkiler arasında, “Övündüğünüz her iki kategoride de bulunan Yaman Barlas Hoca’nın öğrencilere ders vermesini yasaklama amacınız nedir?”, “İşte bu şovunu yaptığımız hocalar her gün rektörlük binası önünde “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyor. Bu arada, her iki kategoride de yer alan hocamızı da kayyum kovdu” ifadelerine yer verildi.

"ÇELİŞKİLİ İŞLERE ÖRNEK"

Cumhuriyet’e konuşan Barlas, “Ders vermemin reddedilmesinin ardından, üniversitenin tüm eğitim ve araştırma listelerinden ve sistemlerinden erişimim engellenmişti. Ayrıca temmuzda aldığım başka bir prestijli uluslararası ödül ise rektörlük tarafından ısrarla gözardı edildi ve hiçbir şekilde üniversite sitesinde haber yapılmadı. Tepeden inme rektör atandığından beri kişisel olarak yaşadıklarım, akademik meşruluğu olmayan bir yönetimin yapabileceği anlamsız ve çelişkili işlere sadece bir örnek” diye konuştu.