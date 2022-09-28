Boğaziçi’nde kayyum kıyımı: ‘Kırlı görevine iade edilsin’

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ağustos 2021’de atadığı rektör Naci İnci’nin yaptığı görevden almalar ve atamalar tepki çekmeye devam ediyor. İnci, ağustos ayının ilk haftasında süresinin dolmasına bir buçuk yıl kala Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz Kırlı’yı görevinden aldı. İnci, Kırlı’nın yerine de Prof. Dr. Sevtap Demirci’yi atadı.

Enstitü mezunları ve öğrencileri, yaptıkları açıklamayla hem Kırlı’nın görevinden alınmasına hem de Demirci’nin bu atamayı kabul etmesine tepki gösterdi. Ağustos ayından bu yana öğrenciler, eylemlerle ve açıklamalarla tepki gösterdi. Boğaziçililer bu kez de bugün başlayacak ilk ders gününde sembol olması için açıklama yayımladı. Açıklamada, “Akademik gerekliliklere aykırı ve özerklik ilkesini ihlal eden bu atama karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz” denildi.

"OTORİTER ZİHNİYET KUŞATMASI"

Kırlı yerine göreve atanan Demirci’nin, “uzun yıllardır mensubu olduğu kıymetli bir akademik kurumun değerleriyle çeliştiğine” dikkat çekilen açıklamada, “Liyakate ve hakkaniyete değil partizanlığa dayalı kadrolaşmayla yüzlerce yetişmiş gencin ve akademisyenin hakkı yenmekte. Boğaziçi Üniversitesi’ne de yönelen benzeri uygulamalar, bu kıyımın son halkasıdır. Üniversitemizde yıllardır bu kuruma emeği geçmiş öğretim üyelerini görevden uzaklaştıran, bu hocaların sözleşmelerini yenilemeyen ve derslerini açtırmayan kayyum rektörün, Prof. Dr. Cengiz Kırlı hocamızı tepeden inme ve keyfi bir kararla görevden almasını, yalnızca demokratik yollarla seçilmiş yöneticileri meşru sayan ve demokratik katılımı gözeten Boğaziçi Üniversitesi’nin bu köklü geleneğine karşı yapılmış müdahalelerden biri olarak görüyoruz. Hocamız Prof. Dr. Cengiz Kırlı’nın bir an önce görevine iade edilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

DERNEĞE ALINMADI

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, hakkında süren soruşturma nedeniyle geçen günlerde üç ay daha görevden uzaklaştırılmıştı. Tuğcu, dün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kapısından güvenlik görevlilerince alınmadı. Sosyal medyadan o anları paylaşan Prof. Dr. Cem Say, “Burada kaç suç var hukukçular hesaplasın” diye sordu.