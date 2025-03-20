Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, direniş için yürüyüşe geçti: 'Kurtuluş sokakta!'
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Kuzey Kampüs'ten Hisarüstü'ne kadar yürüyerek "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil!" sloganlarıyla direnişlerini sürdürdü. Öğrenciler, Saraçhane'ye kilitlenin geri kalanıyla buluşmak için yola koyuldu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Kuzey Kampüs'te yaptıkları eylemlerinin ardından Hisarüstü'nde yürüyüşe geçti. Öğrenciler, Saraçhane'ye kilitlenen geri kalan grupla buluşmak üzere yola koyuldu. Yürüyüş sırasında "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil!" sloganları atıldı.
Öğrenciler, halkın iradesinin sandıkta ve sokakta bir araya gelmesi gerektiğini savunarak, baskılara karşı direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, eylemlerinin barışçıl olduğunu, ancak hükümetin uygulamalarına karşı tepkilerini güçlü bir şekilde ifade edeceklerini vurguladı.
Yürüyüş devam ederken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler, direnişlerinin sokakta ve tüm Türkiye'de süreceğini belirterek, bu hareketin sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni değil, tüm ülkeyi kapsayacağını ifade etti.
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