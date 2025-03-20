İzmir’de tabutlu 'İmamoğlu' eylemi: 'Demokrasi öldü, adalet öldü'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın çağrısıyla Alsancak’ta ÖSYM önünde toplanan yurttaşlar üzerinde “Demokrasi öldü, adalet öldü” yazan tabut taşıdı.

İzmir’de tabutlu 'İmamoğlu' eylemi: 'Demokrasi öldü, adalet öldü'
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın çağrısıyla Alsancak’ta ÖSYM önünde toplanan yurttaşlar üzerinde “Demokrasi öldü, adalet öldü” yazan tabut taşıdı.

Meslek örgütleri, STK’lar ve siyasi partilerin de destek verdiği eylem de “Her yer İstanbul her yer direniş”, “Hak hukuk adalet”, “Hükümet istifa”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atan yurttaşlar Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü. 

İZMİR'İN EKRANLARINDA İMAMOĞLU VAR

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun videolarının kent merkezinde göstermeye başladı. Kordon, Konak Meydanı başta olmak üzere kentin belli noktalarına yerleştirilen ekranlarda İmamoğlu’nun gözaltına alınmadan hemen önce çektiği video da dahil olmak üzere birçok konuşmasının yer aldığı videoları gösterildi.


Etiketler: #CHP #CHP İzmir İl Başkanlığı #Ekrem İmamoğlu

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