Son Dakika haberi... Ekrem İmamoğlu Saraçhane'yi adres gösterdi: 'Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın'

Son Dakika haberi... Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı yeni paylaşımda, "Saraçhane İstanbul’un demokrasi meydanıdır. Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika haberi... Ekrem İmamoğlu Saraçhane'yi adres gösterdi: 'Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:33

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye bir çağrı daha yaptı.

Dün sabah gözaltına alınan ve işlemleri devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN"

İmamoğlu, "19 Mart Darbesi, Saraçhane ile sembolleşen milletin kendi kaderini tayin etme iradesine karşı yapılmıştır. Saraçhane milletin evidir, Saraçhane ruhu milletin ruhudur. Saraçhane İstanbul’un demokrasi meydanıdır. Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu dahil 100'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasını protesto eden toplumun farklı kesimlerinden onbinlerce kişi dün akşam da Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelmişti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane #İstanbul

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