Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin yeni görevine tepki yağdı: ‘150 bin TL maaş ödenecek’

Usulsüz atamalarıyla tepki çeken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Naci İnci, Turkcell’in yönetim kurulu üyesi oldu.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00
Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin yeni görevine tepki yağdı: ‘150 bin TL maaş ödenecek’
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Usulsüz atalamalarıyla tepki çeken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Naci İnci, Turkcell’in yönetim kurulu üyesi oldu.

Prof. Naci’nin yüksek maaşlı bir koltuğunun daha olmasına akademisyenler ve siyasetçilerden tepki geldi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Ersoy, “İş hayatıyla da bir illişkisi yok. Özel sektör tecrübesi de yok. Turkcell hangi özelliklerine dayanarak bu görevi verdi” sorusunu yöneltti. Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu da şu ifadeleri kullandı: “Turkcell Varlık Fonu’na aynı zamanda borsaya bağlı bir şirket. Yani bu firma yetkinliği olmayan bir kişiyi bu pozisyona neden getirdiğini herhalde düşünecektir. Muhtemelen kendisi sadece toplantıya katılacak.”

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

İnci’nin Turkcell’in yönetim kurulu üyesi seçilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Yaparsa AK Parti yapar. 150 bin TL maaş alacak” paylaşımında bulundu.


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