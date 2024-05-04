Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin yeni görevine tepki yağdı: ‘150 bin TL maaş ödenecek’
Usulsüz atamalarıyla tepki çeken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Naci İnci, Turkcell’in yönetim kurulu üyesi oldu.
Usulsüz atalamalarıyla tepki
çeken Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Naci İnci, Turkcell’in
yönetim kurulu üyesi oldu.
Prof. Naci’nin yüksek maaşlı
bir koltuğunun daha olmasına
akademisyenler ve siyasetçilerden
tepki geldi. Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Cem Ersoy, “İş
hayatıyla da bir illişkisi yok. Özel
sektör tecrübesi de yok. Turkcell
hangi özelliklerine dayanarak bu
görevi verdi” sorusunu yöneltti.
Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna
Tuğcu da şu ifadeleri kullandı:
“Turkcell Varlık Fonu’na aynı
zamanda borsaya bağlı bir
şirket. Yani bu firma yetkinliği
olmayan bir kişiyi bu pozisyona
neden getirdiğini herhalde
düşünecektir. Muhtemelen
kendisi sadece toplantıya
katılacak.”
"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"
İnci’nin Turkcell’in yönetim
kurulu üyesi seçilmesine sosyal
medya hesabı üzerinden tepki
gösteren CHP Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz, “Yaparsa AK
Parti yapar. 150 bin TL maaş alacak”
paylaşımında bulundu.
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