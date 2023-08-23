Bölge Haber 30 yaşında

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:24

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:24

22 Ağustos 1994 tarihinde gazeteci-şair-yazar İbrahim Tığ tarafından kurulan ve yayın hayatına başlayan Bölge Haber Gazetesi geçtiğimiz günlerde 30. yayın yılına girdi. Yayın çizgisini “çağdaş, demokratik, laik ve Atatürk devrimlerinin savunucusu, insan hak ve özgürlüklerine önem veren bir gazete” olarak tanımlayan gazetenin imtiyaz hakları Ramazan Kömecçi’ye ait. Gazetenin Yazıişleri Müdürlüğünü Yasemin Altun ve Genel Yayın Yönetmenliğini de Av. Pelin Erdem Aydemir yapıyor.

'TÜM KESİMİN SESİYİZ'

Kömecçi, yaptığı açıklamada, 30. yayın yılına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Başta Zonguldak ve Devrek olmak üzere ülke gündemine ilişkin sorunları halka yansıtmaya çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz… Bölge Haber Gazetesi olarak başta ilin sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra sanatkarı, esnafı, çiftçisi, sanayicisi, memuru, siyasetçisi, kadını ve erkeği ile tüm kesimin sesi olmaya çalışıyoruz. Haber nerede ise Bölge Haber ordadır anlayışı ile halkın güvenini kazandık ve bu yayın çizgimiz devam edecektir” dedi. Gazete 22 Ağustos tarihli sayısında “30 Yaşındayız” manşeti ve “Bizi bugünlere taşıyan tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz” spotuyla okur karşısına çıktı.



