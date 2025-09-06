Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Özgürlük Yürüyüşü’ne destek

Adanalı 9 gencin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanan diğer belediye başkanlarına özgürlük ve adalet istemiyle, Adana’dan başlayıp Silivri’de sona ermesi planlanan Özgürlük Yürüyüşü 29. gününe ulaştı. Bu sabah itibariyle Düzce Kaynaşlı mevkisinde yürüyüşlerine devam eden gençleri, Bolu’da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşıladı.

‘BEN DE ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILACAĞIM’

Özcan, Özgürlük Yürüyüşünü gerçekleştirenler hakkında, “Ne kadar kararlı olduklarını bütün Türkiye’ye gösterdiler. Göreceksiniz İstanbul’dan sonra bu yürekli arkadaşlarımıza Silivri’ye doğru binlerce yoldaşımız eşlik edecek. Şimdiden söylüyorum; ben de bunlardan bir tanesi olacağım” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında güncel siyasi gelişmelere de değinen Özcan, “AKP yargı eliyle CHP’yi kontrol etmeye çalışıyor, bu utanç verici bir durum. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak yedi düvele, emperyalist güçlere meydan okumuşuz. Bir siyasi partinin yaptıklarından korkacak, sinecek değiliz. O yüzden bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Gencinden yaşlısına, hiçbir CHP’li bu yapılanlardan dolayı sinmiyor. Tam tersi kararlılık artıyor” dedi. ANKARA/Cumhuriyet