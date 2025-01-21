Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarih vererek açıkladı! Bakan Ersoy'a çok sert sözler: 'Sorumluluktan kaçmak için...'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:08

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:40

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına yanıt verdi.

Özcan, "İtfaiye en son 2007'de belge verdi. Sorumluluk Bakanlıkta. Sorumluluktan kaçmak için alçakça suçluyor" dedi.

"AÇIK SEÇİK YALAN SÖYLEYEREK..."

Tanju Özcan, şunları kaydetti:

"Dün geceden bu yana can kayıplarını mücadele içindeyken, biraz önce Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söyleyerek itfaiyemizi suçlama cürretinde bulundu. Sayın Bakan ne dedi? 2021 ve 2024 yılında bu oteli denetledik. Bu denetleme bakanlığa ait. Basına bir belge servis etmişler, diyorlar ki Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi alın. Arkadaşlar o belgenin tarihine bakın. O tarihte ilgili otel 22 Kasım 2007 yılında, 15 yıl önce belediyeye müracaat edilmiş."

"ALÇAK BİR ŞEKİLDE BELEDİYEMİZİ SUÇLUYOR"

"O zamanlar AK Partili başkan var. Bu binanın yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. 2007 yılından sonra Bolu Belediyesi tarafından yangına uygundur şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Alçak bir şekilde belediyemizi suçlama cürretine girmiştir. Burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Biz beceriksiz Sayın Bakan'ın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz."

BAKAN ERSOY NE DEMİŞTİ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, otelin denetimlerinin 2021 ve 2024 yıllarında yapıldığını belirtti.

Olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili sorulara yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Grand Kartal Oteli'nin 2021 ve 2024'te denetiminin yapıldığını ve itfaiye tarafından verilen yangın yeterlilik belgesinin bakanlık yetkililerine sunulduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, "Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili olumsuz bir durum bize bildirilmemiş" ifadelerini kullandı.

Ersoy, şunları söyledi:

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki ve yeti de itfaiyede. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili olumsuz bir durum bize bildirilmemiş."

Bakan Ersoy, otelin yangın merdiveni olmadığı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili soruya ise "Otelde iki tane yangın merdiveni var" yanıtını verdi.