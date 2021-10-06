'Bölücü kebapçılar'... MHP'nin hedefi Vedat Milor
Sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçılar' söylemine gönderme yapan bir paylaşımda bulunan Vedat Milor, Bahçeli'nin danışmanı tarafından hedef alındı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.
MHP liderinin bu ilginç açıklamaları sonrası Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?" ifadelerini kullandı.
Ancak bu paylaşımı sonrası Milor Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek tarafından hedef alındı. Çiçek, "Bugüne kadar 'Ne şiş yansın, ne kebap' hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?" diye yazdı.
Milor daha sonra paylaşımını alıntıladığı Çiçek'in "soru"larını da "Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır." diyerek yanıtladı.
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