Area anketi yayımlandı: Erdoğan hakkındaki olumlu kanaatte büyük düşüş
Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma'nın eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı.
Takan'ın bugünkü yazısı şöyle:
Dolu dolu bir ayı geride bıraktık… İç ve dış gündem epey renkliydi!..
Çok tartıştık… Çok kafa yorduk… Eylül ayının ağır gündem maddeleri kamuoyunda nasıl bir iz bıraktı?.. Yazı geleneğimizi sürdürelim. Güvenilir kamuoyu araştırma şirketi AREA’nın “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” in çarpıcı verilerine bakalım;
“Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna toplam seçmen üzerinden “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 56.4, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 34.,3 iken kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 9,3. Geçerli oylar üzerinden kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 62.2, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 37.8.
“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen cevap bu ay da aynı!.. “Ekonomi” ve “İşsizlik” yüzde 63.9 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak karşımızda duruyor.“Eğitim sistemi/eğitimsizlik” ise yüzde 5.8 ile üçüncü sırada…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürt Meselesi’ için çözüm yerinin TBMM olduğunu, muhatabın ‘İmralı’ olmadığını ve sorunun HDP ile çözülebileceğini belirtmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Olumlu: 34.5 Olumsuz: 57.2 Fikrim yok: 8.3
CHP Heyeti’nin Kuzey Irak’a giderek Mesud Barzani’yle görüşmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Olumlu: 26.1 Olumsuz: 59.2 Fikrim Yok: 14.7
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Kürt Meselesi’ için “HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir. Ayrıca da Türkiye’de bir Kürt sorunu yoktur” sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?
Olumlu: 43.7 Olumsuz: 49.2 Fikrim Yok: 7.1
MHP Disiplin Kurulu’nun Atila Kaya, Nazif Okumuş, Suat Başaran gibi yedi ismi partiden ihraç etmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Olumlu: 26.1 Olumsuz: 32.5 Fikrim yok: 41.4
Ülkemizde, PKK terör örgütü ile mücadele ve terör olaylarının sonlanması için sizce en uygun çözüm yolu nedir?
Askeri operasyonlar devam etmelidir: 40.6
Siyasi ve diplomatik çözüm yolları aranmalıdır: 51.8
Fikrim yok: 7.6
Size göre Türkiye, Afganistan’daki yeni Taliban Rejimini tanımalı mıdır?
Evet: 28.2 Hayır: 58.7 Fikrim yok: 13.1
AREA Araştırma Başkanı Murat Karan’ın eylül ayı anketi ile ilgili değerlendirmelerinden bazı başlıklara da yer verelim;
-İttifaklar açısından değerlendirildiğinde; Cumhur İttifakı (AK Parti- MHP) (%42.1), Millet İttifakı (CHP- İYİ Parti) (%37.0) seviyesinde, HDP ve Diğer Partilerin toplamı ise (%20.9) şeklindedir.
-Eylül ayının gündemini belirleyen Kürt sorunu hakkındaki tartışma, HDP’nin muhalif kanattaki konumu tartışmalarını alevlendirmiş ve özellikle İYİ Parti tabanındaki milliyetçi seçmenin refleks vermesine sebep olmuş ve İYİ Parti oylarının %2 oranında kararsıza kaymasına sebebiyet vermiştir.
-Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “Olumlu” kanaatin (%46.3) Mansur Yavaş (%54.3) ve Ekrem İmamoğlu’nun (%48.0) gerisine düştüğü görülmektedir. Meral Akşener ile ilgili “Olumlu” kanaatte (%43.9) yükseliş devam etmektedir.
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