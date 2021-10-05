Area anketi yayımlandı: Erdoğan hakkındaki olumlu kanaatte büyük düşüş

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma'nın eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı.

Takan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Dolu dolu bir ayı geride bıraktık… İç ve dış gündem epey renkliydi!..

Çok tartıştık… Çok kafa yorduk… Eylül ayının ağır gündem maddeleri kamuoyunda nasıl bir iz bıraktı?.. Yazı geleneğimizi sürdürelim. Güvenilir kamuoyu araştırma şirketi AREA’nın “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” in çarpıcı verilerine bakalım;

“Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna toplam seçmen üzerinden “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 56.4, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 34.,3 iken kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 9,3. Geçerli oylar üzerinden kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 62.2, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 37.8.

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen cevap bu ay da aynı!.. “Ekonomi” ve “İşsizlik” yüzde 63.9 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak karşımızda duruyor.“Eğitim sistemi/eğitimsizlik” ise yüzde 5.8 ile üçüncü sırada…