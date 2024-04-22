Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelerdeki borçlara ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi. Tanal, “Belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan, kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabı sorulmalıdır. Belediyelerin toplamda ne kadar borcu olduğu ve bu borçların hangi kalemlerden oluştuğu konusunda TBMM üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bu sebeple ilgili anayasa hükümleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, kamu tüzel kişiliğine sahip belediyeleri zarara uğratan belediye başkanları ve belediye yöneticilerine, oluşan kamu zararının rücu edilmesi, ertelenmeyecek, elzem bir durumdur” dedi.



"ASILAN BİNALARDAN GÖRÜLÜYOR"

Yerel seçimlerin ardından uzun süre Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçları gündemden düşmüyor. Yeni belediye başkanları, ilk iş olarak önceki dönemden kalan borçların saptanması için çalışma yürütmeye başlarken, elde edilen sonuçları da belediye binalarına asıyor. Böylece yurttaşlar, belediyelerin borçlarını görüyor.

Belediye borçları kamuoyunun gündemine otururken, CHP’den Meclis için de hamle geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediye borçlarına yönelik TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Belediyelerin borçlarını basından derlediği bilgilerle kalem kalem sıralayan Tanal önergesinin gerekçesinde; “Cumhur İttifakı çatısı altındaki AKP, MHP ve kayyumlardan devralınan il ve ilçe belediyelerinin borç yükü, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne sermektedir. Nüfusu 100 bini bile bulmayan birçok ilçe belediyesinin dahi geride milyonlarca lirayı bulan borç bıraktığı görülmektedir. Kimi il ve ilçelerde kişi başına düşen borç miktarı 10 bin lirayı aşmaktadır” ifadelerini kullandı.

"HER KURUŞU SORACAĞIZ"

“Belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan, kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabı sorulmalıdır” diyen Tanal, “Belediyelerin borç bataklığına sürüklenmesi, belediye kaynaklarının yanlış kullanımı, belediyelerce vatandaşlara kaliteli hizmet için harcanması gereken paraların amaç dışı değerlendirilmesi, belediyelerin toplamda ne kadar borcu olduğu ve bu borçların hangi kalemlerden oluştuğu konusunda TBMM üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Ülkemizde ‘Her yapılanın, yapanın yanına kar kaldığı’ anlayışının değişmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Tanal, önergesinde AKP, MHP ve kayyımdan alınan belediyelerin borçlarını da “araştırmanın gerekçesi” olarak kaydetti.

