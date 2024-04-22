Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı
Yerel seçimlerin ardından, AKP ve MHP’den CHP geçen belediyelerin borçları gündem oldu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut
Tanal, belediyelerdeki borçlara
ilişkin Meclis araştırması açılmasını
istedi. Tanal, “Belediyelerde çarçur
edilen, yandaşlara aktarılan, kişisel
servete dönüştürülen her kuruşun
hesabı sorulmalıdır. Belediyelerin
toplamda ne kadar borcu olduğu
ve bu borçların hangi kalemlerden
oluştuğu konusunda TBMM üzerine
düşen görevi yerine getirmelidir. Bu
sebeple ilgili anayasa hükümleri ve
yasal düzenlemeler doğrultusunda,
kamu tüzel kişiliğine sahip
belediyeleri zarara uğratan belediye
başkanları ve belediye yöneticilerine,
oluşan kamu zararının rücu
edilmesi, ertelenmeyecek, elzem bir
durumdur” dedi.
"ASILAN BİNALARDAN GÖRÜLÜYOR"
Yerel seçimlerin ardından uzun süre Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçları gündemden düşmüyor. Yeni belediye başkanları, ilk iş olarak önceki dönemden kalan borçların saptanması için çalışma yürütmeye başlarken, elde edilen sonuçları da belediye binalarına asıyor. Böylece yurttaşlar, belediyelerin borçlarını görüyor.
Belediye borçları kamuoyunun gündemine otururken, CHP’den Meclis için de hamle geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediye borçlarına yönelik TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Belediyelerin borçlarını basından derlediği bilgilerle kalem kalem sıralayan Tanal önergesinin gerekçesinde; “Cumhur İttifakı çatısı altındaki AKP, MHP ve kayyumlardan devralınan il ve ilçe belediyelerinin borç yükü, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne sermektedir. Nüfusu 100 bini bile bulmayan birçok ilçe belediyesinin dahi geride milyonlarca lirayı bulan borç bıraktığı görülmektedir. Kimi il ve ilçelerde kişi başına düşen borç miktarı 10 bin lirayı aşmaktadır” ifadelerini kullandı.
"HER KURUŞU SORACAĞIZ"
“Belediyelerde çarçur edilen,
yandaşlara aktarılan, kişisel servete
dönüştürülen her kuruşun
hesabı sorulmalıdır” diyen
Tanal, “Belediyelerin borç
bataklığına sürüklenmesi,
belediye kaynaklarının yanlış
kullanımı, belediyelerce
vatandaşlara kaliteli
hizmet için harcanması
gereken paraların amaç dışı
değerlendirilmesi, belediyelerin
toplamda ne kadar borcu olduğu
ve bu borçların hangi kalemlerden
oluştuğu konusunda TBMM
üzerine düşen görevi yerine
getirmelidir. Ülkemizde ‘Her
yapılanın, yapanın yanına kar
kaldığı’ anlayışının değişmesi
gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Tanal, önergesinde AKP, MHP ve
kayyımdan alınan belediyelerin
borçlarını da “araştırmanın
gerekçesi” olarak kaydetti.
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