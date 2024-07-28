‘Borçları size hizmet için gönderilen paradan kesecekler’

Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:07

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:07

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz hafta alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan; belediyelerin SGK prim borçlarının tahsiline yönelik kararla ilgili 6. Mersin Lavanta Şenliği’nde değerlendirmelerde bulundu. Kararın “Hizmetin aksar mı?” diye sormadan alındığını belirten Seçer, “Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin Sosyal Güvenlik prim borçlarını; ‘gönderdiğimiz paralardan keseceğiz’ dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler” ifadelerini kullandı.

'KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN HİZMETE DEVAM'

Hizmetleri sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Biz geçtiğimiz beş yıl içerisinde çok büyük sıkıntılarla boğuşarak bugünlere geldik. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının ağzından; ‘paramız yok, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini, çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz’ diye bir ağlama, sızlanma, şikayet duyurulmamıştır. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Size hizmetleri de bir bir yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç merak etmeyin.”