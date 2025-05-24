Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borsada manipülasyon soruşturması... Kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı: AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban tutuklandı!

Borsada manipülasyon soruşturması... Kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı: AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban tutuklandı!

24.05.2025 13:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Borsada manipülasyon soruşturması... Kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı: AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban tutuklandı!

Son dakika haberi... Borsa’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.

Üç şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Borsada manipülatif hareketler yapıldığı iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınması istenen Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti. Ünsal Ban’ın ismi, Sedat Peker’in açıklamalarında da geçiyordu

İlgili Konular: #borsa #Ünsal Ban