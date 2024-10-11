Boşanma davasında taraflara 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası çıktı: Gülümseme sesi Erdoğan'a hakaret sayıldı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:03

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:09

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada, bir yurttaş boşanma aşamasında olduğu eşinin çektiği bir videoyu mahkemeye sundu ve "Eski eşim Cumhurbaşkanına hakaret ediyor" diyerek suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan ifadelere göre şüpheli sıfatıyla dinlenen K.D. söz konusu videonun eşinin telefonunda olduğunu ve videodaki kadın sesinin de eşi Ö.D.'ye ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine şikayetçi olan Ö.D. de şüpheli sıfatıyla dinlendi. Ö.D., ifadesinde videodaki sesin kendisine ait olduğunu ancak kaydı kendisinin almadığını ifade etti. İddianamede 10 saniyelik videoda K.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadan sarıldığı video efekti) kullanılarak çektiği videodaki ifadelerin hakaret içerdiği değerlendirmesi yapıldı. Videoda ayrıca görülmeyen bir kadın sesi olduğu ve bu sesin gülme sesi olduğuna yönelik de değerlendirmelerin yer aldığı iddianamede iki ismin de 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

INSTAGRAM EFEKTİYLE YAPTI

Ö.D. savcılık ifadesinde, "Boşanma aşamasındayken eşim ile tartışmalarım oluyordu. Tam hatırlamıyorum ancak bu yüzden kendisini CİMER'e ihbar etmiş olabilirim. Video kaydındaki ses bana aittir. Ancak videoyu ben kayda almadım. Videoyu kendisi çekmiştir. Ben sadece yanında gülüyordum. Video kaydını da İnstagram'daki efekt denilen uygulama işle yapmıştır. Eşim başka bir partiyi tuttuğu için AKP'yi sevmemektedir. Bu yüzden bu tarz görüntüler kendisi yapmaktaydı" dedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, K.D.'ye "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 5237 sayılı TCK'nın 299/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Videoda gülme sesi duyulduğu için yargılanan Ö.D.'ye ise yine aynı maddeler gereğince 1 yıl hapis cezası verildi. Ö.D.'nin de cezasında indirim uygulanarak hakkında 10 ay hapis cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu ceza para cezasına çevrildi ve Ö.D.'nin 6 bin TL para cezası ödemesine karar verildi. Karara İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi.

"KARARIN BOZULMASINI BEKLİYORUZ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Avukat Burak Saldıroğlu, "Müvekkilin eski eşi cumhurbaşkanının kendisine sarıldığı bir video çekip bir şeyler söylüyor, videoyu çekerken gören müvekkil gülüyor. Normal bir gülme sesi geliyor, videoda dahi görünmüyor. Daha sonrasında soruşturma açılıyor ve müvekkil de eski eşiyle birlikte şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Daha sonra savcı iddianame düzenledi. Eski eşiyle birlikte müvekkilimizin de cezalandırılmasını talep edildi. Verdiğimiz sözlü savunmada müvekkilin suça konu bir fiilinin olmadığını, gülmenin suç olmadığını belirtiyoruz fakat hakim de çok dinlemeden, karar arası verdi ve ardından cezayı verdi. Her ne kadar bu suç serbest hareketli olsa da (Sözler, imalı şarkılar, yazı, çizim, resim, nefreti gösteren hareketler ve bunun gibi davranışlarla işlenebilir.) Somut olayda müvekkilin hakaret anlamına gelebilecek hiçbir hareketi yoktur. Hakaret suçuna iştirak da edilemez. Müvekkilin eski eşini hakaret etmeye teşvik ettiği gibi bir durumdan da söz edilemez. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun muhalifleri susturmak/bastırmak için kullanıldığını biliyorduk fakat ilk kez güldüğü için bir kişiye bu suçtan ceza verildiğini gördük. Artık mutlu olmak, gülmek de tehlikeli bir fikir gibi görünüyor. Biz bu kararı istinafa taşıyacağız. Bu kararın mutlaka bozulmasını bekliyoruz. Bugün de 'mutlaka beraat alırız' diyorduk ancak düzende ne yazık ki ne olacağını öngörmemiz mümkün olmuyor. Sonuç olarak müvekkilim güldüğü için cezalandırıldı" dedi.