Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Komsic, Cumhuriyet'e konuştu: 'Bosna'nın güvenliği ve istikrarı AB'ye üyelikte yatıyor'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:51

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:52

Antalya Diplomasi Forumu’nun dördüncüsüne katılmak üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Hırvat Temsilcisi Zeljko Komsic, Bosna Hersek’te süregelen siyasi istikrarsızlığa ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Bosna Hersek’teki ‘tüm sorunların’ çözülmüş olmadığına işaret eden Komsic, Dayton Barış Anlaşması savaşı durdurmuş olsa Bosna Hersek’teki tüm sorunları çözmediğini ve ülkeyi ‘yok etmeyi’ planlayan politikaların siyaset sahnesinden silinmesini sağlamadığını söyledi.

'İSTİKRARSIZLIĞI O BAŞLATTI'

Uluslararası toplumun güçlü varlığı sayesinde durumun yıllar için kontrolde tutulduğunu aktaran Komsic, buna karşın uluslararası toplumun gücünün zayıflamasıyla birlikte Dayton Barış Anlaşması ve anayasayla çözülememiş sorunların gün yüzüne çıktığını belirtti.

Komsic, “Bosna Hersek’e saldıran, onu yok etmeyi hedefleyen, bağımsız bir devlet olarak ortadan kaldırmak isteyen politikalar aslında hiçbir zaman sahneden çekilmedi, yok olmadı. Ve Bosna Hersek’in bugün karşı karşıya olduğu durum da tam olarak budur. Bugünkü istikrarsızlık da bunun bir yansımasıdır. Bu istikrarsızlığı başlatan kişi, Sırp Cumhuriyeti entitesinin başkanı Milorad Dodik’tir. Evet, bu süreci kendi davası nedeniyle başlattı; henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararıyla bir yıl hapis cezasına ve altı yıl boyunca siyasi faaliyetlerden men edilmeye mahkûm edildi. Ama o kendi davasını ön plana çıkarsa da, ben diyorum ki asıl sebepler çok daha derinlerde yatıyor” dedi.

‘YENİ KRİZLERE KAPI AÇAR’

Asıl sebebin Dayton’un her şeyi çözmemesi olduğunu vurgulayan Komsic, “Sebep, Bosna Hersek’e saldıran politikaların ortadan kalkmamış olmasıdır. Avrupa Birliği’ne doğru gerçek bir adım atamamış olmasıdır. Oysa ki Bosna Hersek’in güvenliği ve istikrarı, Avrupa Birliği’ne tam üyelikte yatmaktadır” diye konuştu.

Bosna Hersek kurumlarının; mahkemelerin, savcılığın ve polisin baskı altında olsa bile işlerini yapabileceklerini göstermesi gerektiğinin altını çizen Komsic, “Bu elbette zor bir yoldur, riskleri vardır, ama Bosna Hersek’in gitmesi gereken yol budur. Şu anda Dodik’le hapis cezası konusunda yeniden bir müzakereye oturmak belki geçici bir sükûnet sağlayabilir, ama gelecekte yeni krizlere kapı açacaktır. O yüzden Bosna Hersek ve onun kurumları, yasalara ve anayasaya uygun biçimde hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.

DODİK’E HAPİS VE SİYASİ YASAK

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkenin iki entitesinden birini oluşturan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik için ayrılıkçı söylemleri ve ‘Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına’ saygı duymadığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Dodik ise uyarılara karşın RS Ulusal Meclisi’nde (NSRS) ‘RS’nin kendi kaderini tayin etme’ ve ‘RS ordusu kurulması’ için anayasa görüşüleceğini belirtti. Gelişmelerin akabinde tırmanan siyasi gerilim sonrası Bosna Hersek savcılığı tarafından ‘anayasal düzeni tehdit etmek’ suçlamasıyla Dodik ile NSRS Başkanı Nenad Stevandic hakkında gözaltı ve yurt içi yakalama emri çıkarıldı. Mahkeme tarafından uluslararası yakalama emri çıkarılması için ise Interpol’e başvuruldu.

Almanya ve Avusturya’nın Dodik ve 2 RS’li siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirmesine karşın Dodik, önce Sırbistan’a ardından İsrail’e ve sonrasında Rusya’ya giderek mesaj yayımlamaya devam etti.

Aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) adayı olan Bosna Hersek’teki gerginliğe ilişkin açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, söz konusu siyasi istikrarsızlığın ülkenin üyelik sürecini olumsuz etkilediğini bildirmişti.