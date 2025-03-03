Bosna Hersek'in aday kadrosu belli oldu: Süper Lig yıldızları listede...

Bosna Hersek Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek'in aday kadrosu belli oldu: Süper Lig yıldızları listede...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 22:24

Bosna Hersek Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic, Bosna Hersek aday kadrosunda kendine yer buldu.

Balkan ülkesinin aday kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #Edin Dzeko #Bosna Hersek #Dünya Kupası

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