Böyle olur AKP'nin 'festival'leri: Sanatçılara 'Erdoğan' ve 'LGBT' taraması

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 13.10.2023 - 11:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11 ili kapsayan "Kültür Yolu" isimli festivallerinde yer alacak sanatçıların "Erdoğan" ve "LGBT" denetiminden geçtiği belirtiliyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, festivallere davet edilmeyen "ambargo"lu sanatçıların yanı sıra, organizasyonu düzenleyen ekibin davet ettiği sanatçılar da AKP'nin il ve ilçe yöneticilerinin engeline takılıyor.

AKP’li belediye başkanları da ilgili isimlerin üstünü “O bize gitmez, muhalif” diyerek çiziyor. Habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu girişimlere karşı "direniyor".

Habere göre, bunun dışında, festivalde yer alabilen sanatçıların hepsinin “LBGT açıklaması olup olmadığı, cumhurbaşkanına yönelik eleştirel sözler sarf edip etmediği” konusunda geçmiş beyanları ve paylaşımları taranıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçıları son olarak mayıs ayında İstanbul’daki 3’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’nde hedef almış ve "Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok" demişti.