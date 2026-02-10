Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bozbey o iddiaları bir kez daha yalanladı: 'Çalışmaya devam edeceğiz'

10.02.2026 00:06:00
ANKA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa edeceği iddialarını bir kez daha yalanladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP'den istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları kaydetti:

"Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

