Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:06

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 gruplarında aldığı iki galibiyet bir mağlubiyet alarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda Avusturya ile karşı karşıya gelen Milliler Merih Demiral'ın attığı iki golle karşılaşmayı kazanarak çeyrek finale kaldı. Maçın adamı seçilen Merih Demiral'a karşılaşmanın ardından "bozkurt" işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başladı. Peki, Bozkurt işareti anlamı nedir? Bozkurt işareti neden gündem oldu? Bozkurt işareti nasıl ortaya çıktı? Bozkurt işareti tarihi...

BOZKURT İŞARETİ NEDİR?

Bozkurt işareti, Türk milliyetçileri tarafından kullanılan sembolik bir el işaretidir. Bu işaret, Türk mitolojisindeki Bozkurt sembolünden esinlenmiştir ve genellikle Türk milliyetçiliğinin ve Türkçülüğün bir sembolü olarak kullanılır.

Bozkurt işareti yapmak için sağ elin başparmağı ile serçe parmağı kaldırılır ve diğer üç parmak avuç içine doğru bükülür. Bu işaret, kurt başını andırır ve özellikle milliyetçi ve ülkücü hareketlerde yaygın olarak kullanılır.

Bozkurt işareti, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları gibi milliyetçi gruplar tarafından mitinglerde, gösterilerde ve toplu etkinliklerde sıkça kullanılmaktadır. Bu işaret, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeler ve Türk milliyetçiliği ideolojisinin bir parçasıdır.

BOZKURT İŞARETİNİN TARİHİ

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Boskord ve Pusgurt olarak da söylenir. Bozkaskır, Çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar, Börteçine (Börteşına, Börtöşono) derler. Gökkurt veya Gökbörü, Kökbörü betimlemesi de yine niteleyici olarak kullanılır.

Bozkurt işareti yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak ongunudur. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı ve aklı, sahayı okuyabilme gücünü temsil eder.

Tarihi araştırmalarda bu sembolün Türklere budist kültüründen geçtiği yazılmaktadır. Bu sembol Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden, Hun, kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti Soy belirtir olarak yani "Ben Türküm" manasında da kullanmışlardır.

TÜRK SİYASETİNDE BOZKURT İŞARETİNİN KULLANIMI

Bozkurt işareti’nin 1991 Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Bakü’de Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde bir milyon insanın Milliyetçi Hareket'in sembol ismi Alparslan Türkeş’i "Bozkurt" işaretiyle selamlamasıyla Türk siyasetinde milliyetçi kesim tarafından kullanılmaya başlandı.

BOZKURT İŞARETİ AVUSTURYA'DA YASAKLANMIŞTI

Avusturya’da Aralık 2018’de Meclis'te kabul edilen sembol yasası, yasalaşma sürecini tamamlayarak, 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkede 2015'te DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen sembol yasası, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan’daki Hizbullah’ın askeri kanadı, terör örgütü PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi gruplara ait sembol ve işaretler de dahil edilerek genişletildi.

Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin avro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.

Bulundukları ülkelerde yasal çerçevede faaliyetlerini yürüten Müslüman Kardeşler’e ait amblem ve MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye konulması tepkilere neden olmuştu.