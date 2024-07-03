Merih Demiral: 'Ne mutlu Türk'üm diyene!'
A Milli Takım'da Merih Demiral, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'da Avusturya'ya karşı takımımızın iki golünü atan Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Çok gururlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum.'' dedi.
Maçın oyuncusu seçilen yıldız oyuncumuz, ''Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek.'' ifadelerini kullandı.
Mert Günok'un son dakikada kurtardığı topla da ilgili konuşan Merih, ''Mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun." sözlerini sarf etti.
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