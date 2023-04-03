BTK'den 'sansür yasası' düzenlemesi: Kullanıcı bilgilerini verecekler

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleriyle bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği karara göre, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü kılındı.

MİLYONLUK YAPTIRIMLAR

Bildirimden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 gün içerisinde temsilci belirlenmemesi halindeyse 30 milyon lira daha idari para cezası kesilecek. Ağ sağlayıcılarının, başvuruları, en geç 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevaplaması gerekecek.

Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturulan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkemece istenilmesi üzerine sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilecek.

(Tacettin Çolak)

‘SANSÜRE YOL AÇAR’

Avukat Tacettin Çolak, özellikle muhalefet tarafından eleştirilen ve sık sık muhalif isimlere yönelik kullanılan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında istenilen kullanıcı bilgilerinin adli mercilere verilmesinin “sansüre yol açacağını” vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne işaret ederek, “Bu merkezi bile tersine dezenformasyon merkezine dönüştürdüler. Sözde dezenformasyonla mücadele için kurdular ama kendileri dezenformasyon yaratıyorlar. Bu düzenleme ve BTK’nin kararı, kişisel veriler ve toplumun ifade özgürlüğü ile demokratik haklarını kullanma noktasında tehdit unsuru olarak kullanılmaya müsait” dedi.