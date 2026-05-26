BTP de 'Kılıçdaroğlu' kararını verdi

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘atanması’ ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel çalışmalarını TBMM’de yürüteceklerini söylemişti.
Özel'in kararının ardından Kurban Bayramı'nda diğer partilerin hangi heyetle bayramlaşacağı ise merak konusu oldu.
AKP ve MHP'nin CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu heyetiyle bayramlaşması beklenirken DEM Parti ile İYİ Parti ise Özgür Özel heyetiyle bayramlaşacaklarını açıklamıştı.
Tüm bunlarla beraber, TBMM'deki Özgür Özel heyetiyle bayramlaşma kararı alan partilere bir yenisi daha eklendi.
Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) yapılan açıklamada, bayramlaşma programı kapsamında parti heyetinin Meclis'teki CHP'liler ile bayramlaşacağı belirtildi.
BTP'nin Kurban Bayramı programı şu şekilde:
Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis)
İYİ Parti
Zafer Partisi
Anavatan Partisi
Anahtar Parti
Vatan Partisi
Demokrat Parti
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Adalet Partisi
Yeniden Refah Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrasi ve Atılım Partisi
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştireceğimiz partiler arası bayramlaşma programı kapsamında;— Bağımsız Türkiye Partisi (@BTP_Parti) May 26, 2026
