BTP de 'Kılıçdaroğlu' kararını verdi

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘atanması’ ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel çalışmalarını TBMM’de yürüteceklerini söylemişti.

Özel'in kararının ardından Kurban Bayramı'nda diğer partilerin hangi heyetle bayramlaşacağı ise merak konusu oldu.

AKP ve MHP'nin CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu heyetiyle bayramlaşması beklenirken DEM Parti ile İYİ Parti ise Özgür Özel heyetiyle bayramlaşacaklarını açıklamıştı.

Tüm bunlarla beraber, TBMM'deki Özgür Özel heyetiyle bayramlaşma kararı alan partilere bir yenisi daha eklendi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) yapılan açıklamada, bayramlaşma programı kapsamında parti heyetinin Meclis'teki CHP'liler ile bayramlaşacağı belirtildi.

BTP'nin Kurban Bayramı programı şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis)

İYİ Parti

Zafer Partisi

Anavatan Partisi

Anahtar Parti

Vatan Partisi

Demokrat Parti

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Adalet Partisi

Yeniden Refah Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrasi ve Atılım Partisi