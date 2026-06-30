BTP’den NATO Zirvesi tepkisi: 'Öcalan barış güvercini, NATO barışın anahtarı yapıldı'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder Ankara’da yapılacak NATO zirvesinin ve zirve için alınan önlemleri değerlendirdi.

“Ankara’da adeta NATO'yla nefes alır hâle geldik” diyen Önder, “Bu zirve Türkiye açısından neden bu kadar önemli?” sorusunu sordu ve şu değerlendirmeyi yaptı; “ABD’nin NATO'dan çıkmayı düşündüğü, NATO'nun artık güvenlik etkinliğinin kalmadığının konuşulduğu bir dönemde, ABD Ortadoğu'dan çekilirken NATO'nun güney kanadının merkezinin Türkiye yapılması isteniyor. Biz kendi millî senaryomuzu yazmazsak başkaları bize senaryo yazar” dedi.

“HAYIRDIR, NE BU TELAŞ? ”

Lütfullah Önder’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

“Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor. Ankara’da adeta NATO'yla nefes alır hâle geldik. Sokaklar kapatılıyor, caddeler kapatılıyor, mahalleler kapatılıyor, giriş çıkışlar yasaklanıyor. Hastanelerde randevular seyrekleştiriliyor. İnsanların sokağa çıkmaması isteniyor. İş yerleri kapatılıyor, idari izinler veriliyor. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor: Hayırdır, ne bu telaş? Neden bu kadar büyük bir panik içindesiniz?

“MİLLET KENDİSİ İÇİN YAPILMAYAN HİZMETİN NATO İÇİN YAPILDIĞINI GÖRÜYOR”

Diğer taraftan operasyonlar düzenleniyor. NATO Zirvesi öncesinde TEMA Vakfı üyeleri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Değnekçiler toplanıyor, otoparkçılar gözaltına alınıyor. Bir taraftan da gözdağı verme süreci devam ediyor. Havalimanı inşa ediliyor, pistler yapılıyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma yürütülüyor. Asfaltlamalar yapılıyor, yeni yollar açılıyor. Ankaralılar artık birbirlerine şu soruyu sormaya başladı; Bu yol Trump için yapıldı. Biz de üzerinden geçiyoruz. İktidar bize kızmaz değil mi? Millet, kendisi için görmediği hizmetin ve tedbirlerin bugün NATO Zirvesi için alındığını, devletin kaynaklarının bu amaçla seferber edildiğini görüyor ve gözlemliyor.

“ÖCALAN BARIŞ GÜVERCİNİ, NATO BARIŞIN ANAHTARI YAPILDI”

Öte yandan billboardlar ve pankartlarla NATO, ‘barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı’ olarak takdim ediliyor. Millete NATO, bir barış kurumu olarak anlatılıyor. Abdullah Öcalan'ı ‘barış güvercini ve kurucu önder’ olarak tanımlayan bir iktidarın, NATO'yu da barışın sembolü ve anahtarı olarak millete anlatması gayet doğal. Bir diğer konu ise Trump'ın NATO Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı için geldiğini söylemesi. Trump, Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkileri olduğunu, kendisini takdir ettiğini ifade ediyor ve hayranlığını dile getiriyor.

“ABD ORTADOĞU'DAN ÇEKİLİRKEN NATO'NUN GÜNEY KANADININ MERKEZİNİN TÜRKİYE YAPILMASI İSTENİYOR”

Bu zirve Türkiye açısından neden bu kadar önemli? Değerli arkadaşlar, Amerika'nın NATO'dan çıkmayı düşündüğü, NATO'nun artık güvenlik etkinliğinin kalmadığının konuşulduğu bir dönemde, Amerika Ortadoğu'dan çekilirken NATO'nun güney kanadının merkezinin Türkiye yapılması isteniyor. Türkiye'nin de bu sürece öncülük etmesi bekleniyor. Biz kendi millî senaryomuzu yazmaz, dış politikamızda bunu dünyaya kabul ettirmeyi temel misyon hâline getirmezsek, başkaları bize senaryo yazar. NATO eliyle bu senaryolar önümüze konur. Başkalarının senaryosu ülkemizde uygulanır. Bu nedenle, Türk askerinin mevcudu her geçen gün azalırken, neredeyse üçte bir seviyelerine düşürülmüşken, NATO'nun ülkemizdeki varlığı ve etkisi artırılmaya devam ediyor.”