BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye ve Almanya'daki işçilerin gelirlerini karşılaştırdı: 'Hakkımız olan para cebimize girmiyor!'
"20 yıl önce 1 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınabilirken, bugün 4 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınamıyor" diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’de ve Almanya’da otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin gelirlerini karşılaştırdı. Baş, "Hayat pahalı değil, hakkımız olan para cebimize girmiyor!" dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’de ve Almanya’da otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin gelirlerini karşılaştırdı. Baş’ın hesabına göre iki ülkenin işçilerinin ürettikleri otomobili satın alma kapasitesi arasında büyük fark olduğu görüldü.
Baş, Türkiye’de yaşayan yurttaşların 20 yıl önce elde ettikleri ikramiyenin bugünkü alım gücünü de hesapladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Baş, şu ifadeleri kullandı:
“20 yıl önce 1 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınabilirken, bugün 4 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınamıyor. Hayat pahalı değil, hakkımız olan para cebimize girmiyor!
2 Mercedes fabrikası. Biri Türkiye’de diğeri Almanya’da. Türkiye’deki fabrikada çalışan işçi ortalama 5 bin TL kazanıyor. Almanya’daki fabrikada çalışan işçi ortalama 5 bin Euro kazanıyor.
Üretilen aracı Almanya’da çalışan işçi ortalama 60 bin Euro’ya satın alabiliyor yani 12 aylık kazancıyla. Türkiye’de çalışan işçi ise ortalama 2 milyon 500 bin TL’ye satın alabiliyor yani 500 aylık kazancıyla."
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