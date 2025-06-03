'Bu açıklama bir ihbardır' diyerek paylaştı... Deniz Yavuzyılmaz: Ahtapotun kılcal damarını bulduk!

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz, "Yolsuzluk ahtapotunun kılcal damarlarını bulduk!" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre, 2017-2019 arasında 59 adet aracın toplam 14.657 gün AKP İstanbul İl Başkanlığına tahsis edildiği ortaya çıktı.

Güncel kamu zararı ise 13 milyon 578 bin lira olarak açıklandı.

Tahsislerin çoğunluğunun 2019 Yerel Seçimleri sürecinde yapılması ise dikkat çekti.

CHP'li Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti dönemi İBB’de 2017-2019 arasında yasa dışı olarak 59 adet aracın toplam 14.657 gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığına tahsis edildiğini belgeledik.

Güncel kamu zararı: 13 Milyon 578 Bin Lira!

Bu araçların 36 adedi, İBB tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir şirketten kiralandığı halde, toplam 11.810 gün AK Partili yöneticilerin hizmetine veriliyor.

İBB, alenen bir siyasi partinin yasa dışı yoldan kullandığı söz konusu araçların tüm kiralama giderleri ile, akaryakıt-HGS-OGS’lerinin önemli bir kısmını da kasasından ödüyor.

Üstelik bu usulsüz tahsislerin çoğunluğu ‘2019 yerel seçimleri sürecinde’ yapılıyor!

Bu açıklama bir ihbardır!

İlgili AK Partili yöneticilerin ve dönemin İBB üst düzey yetkililerinin ifadeye çağrılmasını bekliyoruz!"