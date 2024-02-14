Bu da mı 'fıtrat'ta var? 'Deprem konutu kurası'nda Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:24

Menzil Cemaati'nin başına geçen, Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeşe kurada deprem konutu çıktı. Ayrıca çekilen 13 kuradan 7'si Elhüseyni ailesine çıktı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkmasının ardından gözler, kura çekimlerine döndü. Deprem konutu çıkan isimler arasında, geçen yaz Menzil Cemaati'nin başına geçen, Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeş yer alıyor.

AFAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla deprem felaketinde Adıyaman’da evlerini kaybeden yurttaşlar için 8 Şubat’ta deprem konutu kurası düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktı. Ancak bu 13 kişiden 7’sinin Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesi olduğu anlaşıldı.

Deprem konutu çıkan isimler arasında, geçen yaz cemaatin başına geçen, Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeş yer alıyor.

Üç kardeş, babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaati "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile yöneteceklerini açıklamıştı.

'EVLERİ YIKILMADI, HASAR DA ALMADI' İDDİASI

Ayrıca Menzil şeyhlerinin yakınları olan Mahsun, Muhammed Emin, Suadet ve Mesude Elhüseyni de deprem konutu çıkan diğer “şanslı” isimler oldu. Bu isimlerin tamamına 3+1 ev verilecek.

Öte yandan deprem konutu çıkan Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni’nin İstanbul Fatih’te bir kuyumcu dükkânı da bulunuyor.

BirGün’e konuşan Menzil kaynakları ise “Menzil şeyhleri ile akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasar da almadığını” vurgulayarak kuranın şaibeli olduğunu öne sürdü.

ERDOĞAN İLE GEÇEN HAFTA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, merkezi Adıyaman'da olan Menzil Cemaatinin önde gelen üyeleriyle de görüşmüştü.

Ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin torunlarından Muhammed Rağıp Elhüseyni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda abisi Muhammet Yakup Elhüseyni'nin Erdoğan'la tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.