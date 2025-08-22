Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bakan Kurum'a 12 'Kanal İstanbul' sorusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kanal İstanbul Projesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Kanal İstanbul'un çevresel tahribatların yanı sıra su kaynaklarını, tarım alanlarının yok olması ve deprem riskinin çok yüksek olduğu İstanbul’un doğal afetlere karşı kentsel kırılganlıkların artması gibi birçok olumsuzluğa sebep olacağını uzmanlar tarafından gündeme getirildiğine dikkat çeken Bekin, şunları ifade etti:

"2 BİN 132 KONUT İÇİN 2 YENİ İHALE DUYURUSU"

"Kanal İstanbul güzergahında bulunan Sazlıdere Havzası’nda TOKİ tarafından 846 konutluk yeni ihale sürecinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca Kanal İstanbul güzergahı olan bir diğer bölge Arnavutköy’de de şimdiye kadar toplam 32 ihale yapıldığı, açılan ihalelerle toplam 34 bin 669 konut ve farklı yapının planlandığı belirtilmiştir.

Arnavutköy bölgesindeki 'Kanal İstanbul Projesi' kapsamında yapılan bu yapıların toplam ihale bedelinin yaklaşık 50 milyar 462 milyon TL olduğu açıklanmıştır. Ayrıca İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Havzası’ndaki Sazlıdere Barajı çevresinde 9 ayda toplam 36 bin 242 adet konut inşaatı ihale edilmiş bunlardan 24 bin 150 adedinin inşasına başlandığı ileri sürülmüştür. TOKİ bölgede yeni konut ihaleleri de duyurmuş ve yayımladığı yeni ihale bilgilerine göre 2.132 konut için 2 yeni ihale duyurusu yapılmıştır."

"KANAL İSTANBUL PROJESİ SU KAYNAKLARINA VE EKOSİSTEMİNE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERECEKTİR"

Bekin, İstanbul’a bu yapılaşmanın su kaynaklarına ve ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini ayrıca Sazlıdere Barajı’nın tamamen devre dışı kalacağı, Şamlar Ormanı’nın zarar göreceği, Terkos Gölü’nün ise uzun vadede işlevsizleşeceğine dikkat çekti.

Sazlıdere havzasında devam eden yapılaşmanın durdurulmasının büyük önem taşıdığını belirten Bekin, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti: