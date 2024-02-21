Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:48
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından seçim şarkısını paylaştı.

Yavaş paylaşımına "Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle" notunu düştü. 


Mansur Yavaş haberleri Ankara haberleri Seçim haberleri şarkı haberleri

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan 'çılgın proje' çıkışı: Farz var ortada önce...

Mansur Yavaş'tan 'çılgın proje' çıkışı: Farz var ortada önce...
Bir parti daha Mansur Yavaş'ı destekleyecek

Bir parti daha Mansur Yavaş'ı destekleyecek
Gelecek Partisi'nden 'yerel seçim' kararı: Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP'nin adayını destekleyecekler

Gelecek Partisi'nden 'yerel seçim' kararı: Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP'nin adayını destekleyecekler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek
TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi

TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi
Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Herkese kelepçeleri yetmez!

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Herkese kelepçeleri yetmez!
Hull City’den Premier Lig yolunda ‘Altın’ gibi galibiyet!

Hull City’den Premier Lig yolunda ‘Altın’ gibi galibiyet!
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…

Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
Gökyüzüyle buluştu… Yerli savaş uçağı KAAN’dan ilk uçuş

Gökyüzüyle buluştu… Yerli savaş uçağı KAAN’dan ilk uçuş