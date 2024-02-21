Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından seçim şarkısını paylaştı.
Yavaş paylaşımına "Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle" notunu düştü.
Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2024
Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle... ???? ??#AzLafÇokİş pic.twitter.com/g2CDAaHyQD
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