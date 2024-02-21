MTP de Mansur Yavaş’a desteğini açıkladı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 21.02.2024 - 11:15

MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini belirtti.

Yılmaz, “MTP olarak herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmamaya veya parti olarak bütün halinde desteklememeye karar vermiş bulunuyoruz. AKP rejimi bitsin, tek adam rejimi sona ersin, milletimiz nefes alabilsin diye muhalefet adayları içinden seçim bölgelerine göre, Türk ve Atatürk sorunu olmayan adaylar arasından partimizin uygun gördüğü adayları destekleyerek seçim sürecinde sahada olacağız. MTP olarak yerel seçimlerde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye karar verdik. Diğer seçim bölgelerinde destekleyeceğimiz adayları zaman içerisinde milletimize arz edeceğiz” diye konuştu.