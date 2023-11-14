Bu müdürü kim koruyor? Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde çocuk istismarını savunan Koçyiğit hâlâ görevde!
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli’nin (29) yıllarca cinsel istismarına maruz kalmasına ilişkin paylaşımlarıyla tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit, görevden alma kararına karşın hâlâ koltuğunda.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturmasının ardından çocuk istismarını savunan Koçyiğit hakkında Aralık 2022’de görevden alma kararı verilmişti.
Cumhuriyet’e konuşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri, “Aralık 2022 tarihinde MEB müfettişlerince soruşturma dosyası tamamlanmış, müdür Koçyiğit hakkında öğretmenliğe düşürülerek görevden alınması kararı verilmişti. Bu kararın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Valiliği’ne gönderilerek, valiliğin uygulaması gerekirken Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dosya gönderilmemiş, bir yıldır ellerinde tutularak kararın uygulanması engellenmiştir” ifadelerini kullandı. Veliler, “Kendisine özel tuvalet yaptıran müdür bile görevden alınırken, bu derece önemli bir konuda, olayın failleri 20-30 yıl ceza almışken istismarı destekleyen Cafer Koçyiğit korunarak hâlâ müdür sıfatıyla oturmaktadır” dedi.
'CEZASI NEDEN UYGULANMIYOR?'
Okulun bahçesinde kız yurdu bulunduğuna dikkat çeken veliler, “Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan bu kişi kimden güç alarak yaptığı bilinmez, hâlâ velilere ve öğrencilere hakaret ederek görevini sürdürmektedir. Bu kişi neden hala görevde tutuluyor? Neden cezası uygulanmıyor” sorularını yöneltti.
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