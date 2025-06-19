‘Bu pazar seçim olsa…’: CHP zirvede, üçüncü parti değişti!

PİAR Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 82 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.
Ankette, katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Söz konusu anketin detaylarını paylaşan şirket, AKP ile taban seçmeni arasında bir "güven problemi" yaşandığını belirtti.
CHP’nin lider parti olmayı, oylarını yükselterek sürdürdüğü kaydeden araştırma şirketinin paylaştığı sonuçlar şu şekilde:
CHP - yüzde 32.5
AKP - yüzde 29.7
MHP - yüzde 8.9
DEM Parti - yüzde 7.7
Zafer Partisi - yüzde 5.4
YRP - 4.1
İYİ Parti - yüzde 4
Araştırma şirketi söz konusu sonuçlarda ‘kararsızların dağıltıldığını’ belirtti.