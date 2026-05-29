Delegelerin oylarıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu bir heyet, dün TBMM’de Kurban Bayramı kapsamında ziyaretine gelen partileri kabul ederken, bir heyet de siyasi partileri ziyaret etti. TBMM’ye gelen gruplarını, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan karşıladı. TBMM’den partilere giden heyette ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer aldı.

TBMM’de CHP’lileri ziyaret eden DEVA heyeti, CHP’lilerin bayramını kutladı. Emir konukların bayramını kutladıktan sonra, “Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye’deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik” dedi. DEVA’nın ardından Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Yılmaz ve heyeti, CHP’nin TBMM grubuna ziyarette bulundu.

‘BANA OLMAZ DEMESİN’

Anavatan Partisi’ne giden CHP TBMM Grubu heyetini, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Yurtoğlu ve heyeti karşıladı. Yurtoğlu, “Kimse bugün ‘Bana olmaz’ demesin” dedi.

Daha sonra Anahtar Parti heyeti, TBMM grubuna ziyarette bulundu. Bayramlaşmanın ardından Emir, siyasi kararların ekonomik krize olumsuz etkilerini değerlendirdi. CHP’li heyetin Anahtar Parti ziyaretinde ise CHP’li Karabat, “Hepimizin, hep birlikte Türkiye demokrasisini yeniden hak ettiği yere getirmek gibi bir görevi var” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz’ın başkanlığındaki heyet, TBMM’de CHP’yi ziyaret etti. İYİ Parti’nin desteğinin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Emir, “Anayasayı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması elbette ki Saray’ın bir projesi. Bu senaryoyu Saray yazdı” diye konuştu. TBMM heyetinin İYİ Parti’ye yaptığı ziyaretin ana konusu da parti içinde yaşanan gelişmeleri oluşturdu.

CHP heyetinin Demokrat Parti ziyaretinde konuşan Kayışoğlu, “Biz büyük Atatürk’ün partisiyiz. Onun cesareti, onun korkusuzluğu, onun mücadeleciliği elbette ki bizde de var” dedi.

‘RAKİP İSTEMİYORLAR’

CHP’nin TBMM heyeti, Gelecek Partisi ziyaretinde Gelecek Partili Fırat, “Türkiye’nin bir numaralı partisine kayyum atıyor, bir numaralı partisinin üzerine çöküyor. Sistem bu hale gelmiş, rakip istemiyorlar” dedi.

CHP TBMM heyetinin Türkiye İşçi Partisi’ne yaptığı görüşmede konuşan parti meclisi üyesi İrfan Değirmenci, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Adalet yürüyüşünde bağıranlar arasındaydım. O zaman da aklımızın bir köşesinde aslında ‘Yanlış yere mi gidiyoruz?’ diye bir soru işareti vardı ama tarih o şüpheleri maalesef haklı çıkardı galiba” ifadelerini kullandı.