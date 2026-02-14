Bu sözler Mesut Özarslan'a mı? MHP'den dikkat çeken 'döneklik' çıkışı: 'Her boyaya boyanmakta, her renge uyum sağlamakta...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır" dedi.

DÖNEK SİYASETİNİN ARZ ETTİĞİ MANZARA VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

CHP’de yaşanan gerileme ve iç fetret süreci; hem partinin siyasi geleceği, hem çeşitli sebeplerle bu partiye yamananların durumu, hem de siyasi hesaplarını onunla ortaklık üzerine kuran kişi, grup ve çevreler açısından zor… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 14, 2026

"MİLLETİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMINDAN ZİYADESİYLE MEMNUNDUR"

"Türkiye'nin öncülüğündeki yeni bölgesel tabloyla Orta Doğu'dan terörsüz bir dünyaya yolculuk başlayacaktır." açıklamasını yapan Yalçın, düzenledikleri toplantıları hatırlattı.

Yalçın, "Milletimiz Terörsüz Türkiye adımından ziyadesiyle memnun, toplumsal barışın tesisine dönük çabalardan hoşnuttur" ifadelerini kullanıp MHP'nin siyasi gayretinin Terörsüz Türkiye her anlamda bütünüyle hayata geçinceye kadar süreceğini belirtti.

BU SÖZLER MESUT ÖZARSLAN'A MI?

Yalçın'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer kısım ise "dönekler" kısmı oldu.

Yalçın, paylaşımında "Dönekler; her boyaya boyanmakta, her renge uyum sağlamakta, girdikleri her kalıbın şeklini almaktadır. Her siyasi partiye üye ya da aday olmaktadır. Her ideolojik gruba dahil olmaktadır. Sözünden dönmenin de davadan dönmenin de mazereti olmaz. Yüksekten düşenin parçası bulunur, davadan düşenin parçası bulunmaz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın'ın bu sözlerinin, CHP'den istifa eden ve "Şu gün isteyeyim, hem MHP'ye hem de AK Parti'ye geçerim" diyen Mesut Özarslan'a mı olduğu merak edildi.

MESUT ÖZARSLAN NE DEMİŞTİ?

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok" derken, "Şu gün isteyeyim, hem MHP’ye hem de AK Parti’ye geçerim" ifadelerini kullanmıştı.