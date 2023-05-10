‘Bu suça ortak olmayın’: İçişleri Bakanlığı’nın sandıklardan polis ve jandarma aracılığıyla veri toplayacağı iddia edildi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 08:37

Muhalefetin İçişleri Bakanlığı’nı “paralel seçim takip sistemi” kurmakla suçlaması gündemdeyken bakanlığın seçim verilerine ulaşma isteği ise Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) döndü. Bunun üzerine “sandık sonuçlarının polis ve jandarma aracılığıyla bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) gönderilmesine karar verildiği” iddia edildi.

Hukukçular, durumu “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, “Kanunsuz bir emir ve yetki gaspıdır” dedi. Sandık sonuçlarını toplama yetkisinin YSK’ye ait olduğunu vurgulayan Boyunsuz, “Zaten YSK’nin de bu konuda kararı var. Bakanlık çok ısrar ediyor. Neden bu kadar peşine düşüyor anlamak zor” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise “Toplama yetkisi sadece seçim kurullarına aittir. Böyle bir şeye yeltenilmesi bile hukuka aykırıdır. YSK’den önce veriye ulaşıp iktidarın geri kaldığı noktalarda başka yollara mı başvuracak gibi sorular akla geliyor. Seçim sonuçlarını YSK’den önce neden toplarsın? Tamamen hukuksuz” dedi.

‘İŞİNE BAK SEN’

İddialara siyasilerden de tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bakan Süleyman Soylu’ya seslendi. “Seçim YSK ve siyasi partilerin sorumluluğundadır. Yapamadığın işine bak sen” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da “Paralel YSK” tartışmasında güvenlik birimlerine uyarıda bulundu. Özdağ, “Konusu suç teşkil eden hiçbir emri uygulamayın. Kendi siyasi maddi ikballeri için sizi ateşe sürükleyecek siyasilere alet olmayın” dedi.