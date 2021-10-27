Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında
İzmir’de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen, aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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