Buca Belediyesi'ne operasyon... Deniz Yücel: 'Bu bir cezalandırma yöntemi'

İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet müdürlüğü Yeşilyurt binası önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel, gözaltı işlemlerinin hukuki çerçevede yürütülmesi gerektiğini belirterek, sabaha karşı yapılan operasyonların siyasi bir yöntem haline getirildiğini savundu.

"ŞAFAK BASKINLARI HUKUKİ DEĞİL"

Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, bazı bürokratlar, meclis üyeleri ve iş insanlarının gözaltına alındığını ifade eden Yücel, "Bizim de basından öğrendiğimiz kadarıyla bugün sabaha karşı Buca Belediyesi'ne bir operasyon yapılmış. Buca Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman, bir önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, önceki dönem İlçe Başkanımız Sayın Çağdaş Kaya, çok sayıda bürokrat, bir kısım meclis üyesi ve birtakım iş insanlarının gözaltına alındığı bilgisi var." diye konuştu.

Kimsenin soruşturulmaktan ya da yargılanmaktan muaf olmadığını vurgulayan Yücel, "Herkes soruşturulabilir, yargılanabilir. Hakkında bir suçlama, bir iddia varsa hukuk gereğini yapmalıdır. Ancak insanların sabaha karşı evlerinden alınarak gözaltına alınmaları hukuki değildir" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR RUTİN HALE GELDİ"

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik benzer operasyonların arttığını öne süren Yücel, "Özellikle yerel seçimlerden sonra muhalefet partisine mensup, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyelere yönelik şafak baskınlarıyla operasyon yapılmasının rutin hale geldiğini görüyoruz." dedi.

"BU BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ"

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardından iktidarın belediyeleri hedef aldığını iddia eden Yücel, "Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki seçim başarısına karşılık bir cezalandırma yöntemidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçleri de hatırlatan Yücel, "Önce diplomasını iptal ettiler, ardından yolsuzluk iddiasıyla tutukladılar. Sonrasında teröre yardım iddiasıyla bir dosya açıldı. O da yetmedi, casusluk suçlamasıyla yeni soruşturmalar ve yeni tutuklamalar geldi" diye konuştu.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Benzer süreçlerin yalnızca İstanbul'da değil, İzmir ve Türkiye'nin farklı kentlerinde de yaşandığını savunan Yücel, gözaltına alınan kişilerin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yücel, "Biliyoruz ki gözaltındaki arkadaşlarımız en kısa zamanda savcılığa ve adliyeye çıkarılacaklardır. Bir suçu olan varsa yasaların gerektirdiği cezayı çeksin. Ancak suçsuz ve günahsız insanların siyasi süreçlerin parçası haline getirilmesi kabul edilemez. Ne Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ne de Türk Ceza Kanunu'nda bu yapılan işlemlerin dayanağı vardır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz." dedi.