Buca’da yurttaşlar ‘iktidara yürüdü’

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:22

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Göztepe, Bornova ve Bayraklı’nın ardından Buca’da "İktidara yürüyoruz" sloganıyla CHP İzmir İl Başkanlığı’nın başlattığı fener alayında binlerce kişiyle bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Ednan Arslan, Millet İttifakı İzmir milletvekili adayları, ilçe başkanları ve binlerce yurttaş birlikte yürüdü. Buca Kasaplar Meydanı’nda başlayan ve FORBES Caddesi sonunda biten yürüyüş boyunca vatandaşlar, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Her şey çok güzel olacak” sloganları attı.

ÇOK GÜZEL BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR

Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Canım Bucalılar şahanesiniz. Harikasınız. Çok güzel bir akşam. Ben İzmir ile ve İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Gözümü kapatsam ve açsam 15 Mayıs sabahını görsem. Şahane bir sabaha uyanacağız. Sizin iktidarınızı kuracağız. Halkın iktidarını kuracağız. 15 Mayıs sabahı emeğin, namusun, erdemin, adaletin iktidarını kuracağız. Sadece yapmamız gereken o sandıklara namusumuz gibi sahip çıkmak. O sandıklar Yüksek Seçim Kurulu’na götürülünceye kadar sahip çıkacağız. Çünkü o sandıklar gelecek 100 yılın iktidarını belirleyecek. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız geleceği belirleyecek. Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Çok az kaldı, bunu el ele birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün bir yaptıysak, iktidarın belediyesi olarak 10 yapacağız, 100 yapacağız” dedi.

ASLANOĞLU: BU SEÇİM TAŞ ATANLARLA, KALP YAPANLARIN ARASINDAKİ BİR SEÇİM

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün Buca muhteşemdi. Seçime sadece 2 gün kaldı. Yorulmadan, uyumadan çalışacağız. Tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bu seçim taş atanlarla, kalp yapanların arasındaki bir seçim. Bu seçimi kalp yapanlar kazanacak. 14 Mayıs’tan sonra her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

MİLLET KAZANACAK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da “Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu bir sofra kurdu ve bu sofra bir bereket sofrası. Bu sofra adalet sofrası. Bu sofra hak, hukuk sofrası. 14 Mayıs günü Halil İbrahim sofrasına oturanlar kazanacak. Millet kazanacak” şeklinde konuştu.