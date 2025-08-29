Budapeşte ve Sofya belediye başkanları, İmamoğlu’nu Cumhuriyet’e anlattı: Gücümüz halk iradesi

Saraçhane'de düzenlenen ödül töreni öncesi Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2019 yılından beri iyi bir arkadaşlıkları olduğunun altını çizen Budapeşte Belediye Başkanı Karácsony, 2019 yılında Budapeşte’de yapılan yerel seçimleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın adayının önünde bitirdikten sonra “Seçimlerde İmamoğlu’ndan çok önemli tavsiyeler aldım” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu’nun kendisine, “Karşınızdaki muhalefet ve politikacılarla değil seçmeninizle ve halkınızla ilgilenmelisiniz” dediğini aktaran Karácsony, İmamoğlu ile olan dostluğunun kendisi için oldukça öğretici olduğunu vurguladı.

‘KURULUŞLAR SINIFTA KALDI’

İmamoğlu’nun tutuklanması ardından bazı büyük uluslararası kuruluşların bugüne kadar yeterince iyi bir tutum sergilememesinden dolayı üzgün olduğunu aktaran Karácsony, “En azından önemli şehirler olarak bugün bir aradayız ve Türkiye’de hapiste bulunan diğer belediye başkanlarını da unutmamalıyız. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ancak Türk siyasetinin muhtemelen bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyorum. Otoriter bir güç rakibini yargı yoluyla itibarsızlaştırıp susturabilecek mi bunu göreceğiz” diye konuştu.

Muhalefete karşı benzer eğilimleri Macaristan’da da gördüklerinin altını çizen Karácsony, “Ben de birkaç hafta önce benzer bir şekilde ifadeye çağrıldım ancak İmamoğlu aylardır içeride. Yani durumumuz aynı değil ama otoriter rejimlere karşı tam olarak aynı yerde duruyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ENERJİ HARİKAYDI’

İstanbul’daki programların yanı sıra önceki gün Beyoğlu’nda İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen mitinge de katılan Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev ise “Mitingdeki enerjiyi ve heyecanı görmek benim için önemli bir fırsat oldu. Yapılan 50. miting olmasına karşın enerji ve destek uzun bir süredir devam ediyor” diye konuştu.

Aynı zamanda, 2021 yılında İmamoğlu tarafından kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın mevcut başkanı olan Terziev, İmamoğlu ile olan dostluğu için de “Onunla dostluğumuz, aynı değerleri ve daha birleşik bir Balkan bölgesi vizyonunu paylaşmaya dayanıyor. Bu vizyon, şehirler ve ülkeler arasında daha güçlü bağlar kurmayı amaçlıyor. Özellikle yeni ekonomiye, küresel zorluklara, iklim sorunlarına ya da şehirlerimiz ve ülkelerimiz için karşılaştığımız diğer pek çok meseleye nasıl yanıt vereceğimiz konusunda anlaşıyoruz. İkimizin de vizyonu, bulunduğumuz konumlarda her zaman olabildiğince fazla katkı sunmak ve bazı değerleri gerçekten teşvik etmek” ifadelerini kullandı.

‘KOLEKTİF BİR TEMSİLİYİZ’

Dünyanın demokrat liderler ve demokratik kazanımlar için zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Terziev, sözlerini şöyle noktaladı: Biz liderler açısından en önemli mesele, kurumlara duyulan güveni yeniden tesis etmek ve yurttaşlara rollerini hatırlatmaktır. Biz yalnızca onların sesinin kolektif bir temsiliyiz ancak medyada yer almak, sesini duyurmak, özgür olmak, somut adımlar atmak ve demokratik ya da otoriter siyasetçilere doğru olanı yapmaları için baskı kurmak vatandaşların görevidir. Bu mücadele, gelecek nesiller için de önemlidir. Ne var ki çoğu zaman vatandaşlar tüm bu mücadeleleri bizim üstlenmemizi bekliyor. Oysa biz, ancak halkın sesi ve belirli konularda mücadele etme iradesi kadar güçlüyüz.”