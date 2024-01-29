Buğra Gökce adaylıktan çekildiği iddialarını yalanladı

CHP'de günlerdir başkan adayı belirlenemeyen İzmir'de yarıştan çekildiği iddia edilen Buğra Gökce'den yalanlama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 20:29
Buğra Gökce adaylıktan çekildiği iddialarını yalanladı
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CHP'de son etapta da belirlenmeyen İzmir adaylığı için mevcut başkan Tunç Soyer, Cemil Tugay ve Buğra Gökce kıyasıya yarışırken ortaya atılan bir iddia çok konuşuldu.

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan istifa eden Gökce'nin genel sekreterlik görevini kabul ederek adaylıktan çekildiği iddia edildi.

Gazeteci Altan Sancar'a konuşan Gökce, iddiaları yalanladı. Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buğra Gökçe ile konuştum. Gökçe, adaylıktan çekildiğine ilişkin iddiayı yalanladı" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE SON DURUM

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldığı ve Parti Meclisi'ne (PM) sunulduğu bildirildi.


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