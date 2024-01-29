CHP’de 'İzmir' gerginliği: 'Cemil Tugay' iddiası gündemde

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, bugün saat 18.00’de İzmir adayını belirlemek için toplanacak. Parti, toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu’nu da toplayacak.

CHP’de şu ana kadar İzmir adaylığı için mevcut başkan Tunç Soyer’in yeniden adaylığının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Olgun Atilla gibi isimler tartışılmıştı.

Son günlerde ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adı ön plana çıktı. Tugay, bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi de CHP genel merkezine geldi.

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tugay’ın adaylığıyla ilgili iddialar gündeme gelince sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin partiden uzaklaştırıldığını iddia eden Erdem, “Maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir. Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre ‘iş insanı’, bize göre ‘5’li çete’ olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay şu dakikalarda ‘kesin olarak’ adaylaşmak üzeredir. Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır? Tunç Soyer, Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak” dedi. Tugay’la ilgili belgeleri olduğunu da söyleyen Erdem, “Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz. Canınıza okurum. Belge paylaşırım” ifadelerini kullandı.

‘İFTİRANIN HESABI SORULUR’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, KRT TV’ye yaptığı açıklamada Erdem’in iddialarını yalanladı.

Tugay’la ilgili suçlamaların “iftira” olduğunu söyleyen Başarır, “Bunun üzerinden bir parti üyesi iftira atarsa gereken yapılır. Ben Cemil Bey’i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler. Herkes her adayı destekleyebilirler. Ama aday desteklenirken başkalarına iftira atılmaz. Eğer birilerine iftira atılıyorsa yeri ve zamanı geldiğinde hesap sorulur” dedi.