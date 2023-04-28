Bugün 28 Nisan! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerini ‘darbe girişimi’ saydı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:54

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te iktidara yakınlığıyla bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın etkinliğinde konuştu.

14 Mayıs seçimlerine değinen Bakan Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "avantajları"na işaret ederek, şöyle dedi:

"Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, 21 yıllık büyük bir istikrarı bir istikamet üzere gerçekleştirmiş olmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sabırlı bir şekilde milletine itimat etmesi ve milletinin kendisine sahip çıkacağını bilmesidir. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sandığı sürekli milletin en önemli gücü olarak tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, değişimi sürekli olarak bu ülkede gerçekleştirebilmek iradesinin yansımasını milletiyle paylaşmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, aslında o değişimlerin sonunda birbirine ekleyerek bir devrim oluşturmuş ve Türkiye'de hem bir altyapı devrimi hem de bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir."

"14 MAYIS 2023, BATI'NIN SİYASİ DARBE GİRİŞİMİDİR"

Konuşmasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret ederek, "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir" değerlendirmesinde bulundu.