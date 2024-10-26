Bugün Kadın Muhtarlar Günü

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Türkiye’de kadınlar, 26 Ekim 1933’te köy muhtar ve heyetlerine seçilme hakkını kazandı. Buna karşın Türkiye’de 2023 yerel seçim sonuçlarına göre kadın muhtar sayısı 1680. 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü’nde, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Başkanı Ayşe Kaşıkırık’la konuştuk. Kaşıkırık, “2024 yerel seçimlerine kadar Şanlıurfa’da bir tane bile kadın muhtar yoktu. Ancak artık Şanlıurfa’nın iki kadın muhtarı var. Asıl şimdi ‘Ne yapmamız gerekiyor’ sorusu var. Yaklaşık beş yıl sonra bir yerel seçim olacak. Şimdiden daha kadın adayları muhtarlığa teşvik etmek gerekiyor” dedi.