Buket Aydın'dan Özgür Özel'e çirkin sözler: Bir kadının elini vantuz gibi yapışarak öpmemelisin

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:37

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:37

İktidara yakınlığıyla bilinen Haber Et internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Haber Global televizyonunda "yorumcu" olarak bulunduğu programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Özgür Özel, 19 Kasım günü Kadıköy Süreyya Operası'nda dinletisine katıldığı Soprano Pervin Çakar'ın sahnede elini öpmüştü. Aydın'ın Özel'i hedef alma nedeni ise Çakar'ın elini öpme şekliyle ilgili oldu.

İzleyicileri arama motoru Google'a bakıp "protokol ve davranış kuralları"nı okumaya davet eden Aydın, Özel'e "Sen CHP Genel Başkanı olmuşsun, bu şekil el öpülmez" diye seslendi.

Aydın, "Bir kadının eli nasıl öpülür? Bir kadının eline vantuz gibi yapışarak öpmemelisin! Vantuz vantuz. Vantuz ne yapar ahtapot vantuzları ile böyle cuk cuk çeker ya..” dedi.

ÖZEL'İN ARADIĞINI ANLATMIŞTI

Buket Aydın, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından kendisini aradığını anlatmış ve "Kendisini telefonda da tebrik ettim burada da tebrik ediyorum. 2015 senesinden beri aslında biz tanışırız konuşuruz dönem dönem. Sadece son işte yani bu senenin ocak ayından sonra benim de açıklamalarım birazcık tansiyon yükselten ve sertleşen açıklamalar olduktan sonra bir süredir konuşmuyorduk. Bugün konuştuk kendisini tebrik ettim bu telefon görüşmesinde oda bana bir şey hatırlattı. Aramızda geçen bir diyaloğu hatırlattı. Ben hatırlamıyordum o söyleyince hatırladım. 2015 senesinde kendisi Manisa'da ön seçimde birinci çıkınca bayağı bir fark ile orda da olaylar bir şeyler olmuştu. Ben de o dönem 'tam bir sol lidersiniz' diye tebrik etmiştim. Bana bunu hatırlattı ve dedi ki 'bana böyle demiştin bak şimdi CHP genel başkanı oldum' dedi" demişti.