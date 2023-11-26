Pervin Çakar'ın TRT arşivlerinde bulunan kayıtları silindi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:48

Güncelleme: 26.11.2023 - 09:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Operası’nda soprano Pervin Çakar ve piyanist Paolo Villa’nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı. Özel'in dinletide Çakar’ın elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu, TRT, daha önce yayınlara katılan Çakar’ın bulunduğu yayınları arşivden sildi.

Çakar, iktidara yakın çevreler tarafından hedef gösterildi. İktidara yakın Sabah gazetesi, "Özgür Özel Türk düşmanının önünde eğildi" başlığını atarken, Yeni Şafak, "Özgür Özel Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Çakar’ın elini öpüp konserini dinledi" ifadesini kullandı.

A Haber de "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Çakar’ın önünde eğilip elini öptü!" başlığını attı.

Tele1'in haberine göre, iktidara yakın basının daha önce Çakar'ı övdüğü çok sayıda haber ve yazısının olduğu ortaya çıktı.

AKP’Lİ BELEDİYE ÖDÜL VERMİŞTİ

Çakar'ın AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nden 2013 yılında ödül aldığı ortaya çıktı. Andante Dergisi’nin Beyoğlu Belediyesi işbirliği ve KÜSAV desteği ile gerçekleştirdiği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde 2013 yılında Soprano Pervin Çakar, En İyi Opera Sanatçısı seçildi.

Çakar'ı hedef alan yandaş medya organlarında daha önce Çakar'ın övüldüğü çok sayıda haber ve yazı yazıldığı biliniyor. Anadolu Ajansı, “Soprano Pervin Çakar Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine sahip oldu” dedi.

Hürriyet gazetesi ise ödülü "Geçen ay Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde ‘Yılın Opera Solisti’ ödülü İtalya’da yaşayan Mardinli soprano Pervin Çakar’a verildi. Söylediği Kürtçe aryalarla dikkat çeken Çakar’ın şimdiki projesi Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice ve İbranice aryalardan albüm yapmak" ifadeleriyle haberleştirdi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ise 2014 yılında Pervin Çakar için "Nusaybin’de konser salonu ve salonda dünya çapında bir soprano.. İtalya’dan gelmiş bu konser için. İşte Atatürk’ün Cumhuriyeti bu. 100 yaşına böyle giriyor.. Nusaybin’de konser salonu.. Ve bir sınır köyünden, La Scala’ya yol bulan bir Kürt kızı" ifadelerini kullandı.