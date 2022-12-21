Bülent Arınç: 'HDP'yi kapatmayan AYM kapatılmalıdır' diyen siyasetçiler gözünüz aydın

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:55

TV5’te yayınlanan Kulis Ankara programına AKP'nin kurucularından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç konuk oldu. Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılma davası ile ilgili konuşan Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü delillerle hukuki anlamda HDP'yi kapatabileceğine dikkat çekerken "Anayasa Mahkemesi işin siyasi boyutunu düşünmek zorunda" dedi.

Anayasa Mahkemesi bugünkü gerekçelerle, bugünkü delillerle hukuki anlamda bu partiyi kapatabileceğini söyleyen Arınç, "HDP kapatmayı bin defa hak etmiş açık yüreklilikle söylüyorum. Kendilerine söylüyorum siz adeta 'Bizi kapatın ya ne duruyorsunuz' diyorsunuz, 'Ben bunu yaptım' diyor, 'şunu yaptım' diyor 'şu olaya karıştım' diyor falan filan. Hukuken Anayasa Mahkemesi bunu kapatırsa kendine göre haklı bir iş yapmış olacak. Ama ben işin siyasi boyutuna bakıyorum, siyaseten bu partinin kapatılmaması lazım. Anayasa Mahkemesi hukuka göre karar vermiyor mu, Anayasa Mahkemesi işin siyasi boyutunu da düşünmek zorunda. O yüzden dava açılmadan önce ve açıldıktan sonra her gün 'HDP kapatılmalıdır' diyen siyasetçiler, hatta 'HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır' diyen siyasetçiler gözünüz aydın 2 sene geçti hala bu parti kapatılmadı. Neden, hukuki bir süreç var. Beğenin beğenmeyin" ifadelerini kullandı.

“İDAM KARARI GİBİ"

Arınç şöyle devam etti:

"Savunma yapılacak, karşı savunma yapılacak, yeni deliller getirilecek. Anayasa Mahkemesi bunu titizlikle uygulamak zorunda. Sonunda vereceği karar eskiden olan idam kararı gibi bir şey, partiyi kapatıyorsunuz hatta temelli olarak kapatıyorsunuz. Anayasa öyle diyor veyahut da mahkemeler. Şimdi seçime 6 ay kaldı. Belki 3-4 ay sonra seçim alenen Yüksek Seçim Kurulu'nun eline geçecek Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlara bakın, seçim sürecinde kapatılmış bir tane parti yoktur. Neden çünkü seçim sürecinde parti kapattığınız zaman bu onun seçime girmekten alıkoymak için bir manevra olarak düşünülür. Uluslararası hukuk da bunu böyle düşünür, bizim mahkemelerimiz de böyle düşünür. Buna rağmen veremez mi kapatma kararını? Elbette verir bu bir teamüldür nihayetinde. Yani seçime şu kadar kalmışken kapatılamaz diye bir madde yok. Her gün kapatılmalıdır diye söylemenin bugüne kadar bir faydası olmadı."

YANITSIZ SORULAR

Bülent Arınç, "Erdoğan sonrası AK Parti'de kim genel başkan olur sorusuna bir Soylu, iki Akar'ın ismi çıkıyor. Ne dersiniz?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi:

"Buna cevap vermeyeceğim. Biz zengin bir kadroyduk. Kendi nefsimizden çok arkadaşlarımızı düşünürdük. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Seçimden sonra konuşuruz."

Arınç'ın programda "AKP-MHP ilişkisini sormak istiyorum" diyen sunucuya "sorma" diye müdahale etmesi de dikkat çekti. Bu soruyu "Cumhur İttifakı'nın zarar görmesini istemem" diyerek geçiştiren Arınç, "AK Parti ilk kurulduğu dönemki hedeflerden ve zeminden uzaklaştı mı?" sorusunu da "Yorum yok" diyerek yanıtsız bıraktı.