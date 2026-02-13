Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bülent Arınç: Herkes dindarlıktan kaçıyor, millet müslümanlığı bıraktı

Bülent Arınç: Herkes dindarlıktan kaçıyor, millet müslümanlığı bıraktı

13.02.2026 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bülent Arınç: Herkes dindarlıktan kaçıyor, millet müslümanlığı bıraktı

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, toplumda dindarlığın herkesin kaçtığı bir noktaya geldiğini belirterek "Millet Müslümanlığı bıraktı, başörtüsünü namazı terk ediyor" dedi.

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, 'Tam Demokrasi Platformu’nun düzenlediği "Demokrasi, Hukuk ve Siyaset İlişkisi" konferansına katıldı. 

Arınç, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:    

"Şu an Türkiye'de 190 siyasi parti var, parti kurmak turşu kurmaktan kolay. 30 kişiyi bulursunuz, paranız da varsa anahtar teslim parti kurabilirsiniz. 'Kötülüğün sıradanlaşması' kadar güzel bir tabir yok. Çıkarcılığın, ahlâksızlığın sıradanlaşması kadar... Bu toplum 'aziz millet' olmaktan çıktı. Parlamentoda toplumun seçtiği adam selam üzerine selam çakıyor. Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı. Bununla konuşuyoruz, tamamen duygusal ilişkiler peşinde. Çok iyileri de var. Toplum neyse, ürettiği insanlar da parlamentoda. Bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir direniş beklemeyin. Bunların içinde güçlü insanları, ahlâki bir yükseliş içinde olabilecek insanları kazanalım. Kaybettiğimiz değerleri hem biz kazanalım hem topluma kazandıralım."

Arınç konuşmasında, "DindarDlık herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Takkeli takkesiz bir sürü şarlatan konuşmaya başladı; hangisine inanacak insanlar? Hangisi doğruyu söylüyor? Bunların söylediği yalanlar yanlışlar yüzünden millet Müslümanlığı bıraktı, başörtüsünü, namazı terk ediyor. Erdem de kayboldu, etik değerler de kayboldu. Bunları yeniden ihya etmezseniz bu toplumdan bir şey beklemeyin" ifadelerine yer verdi. 

İlgili Konular: #TBMM #Bülent Arınç

İlgili Haberler

Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye rica: 'Israrcı olmanızı bekliyorum'
Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye rica: 'Israrcı olmanızı bekliyorum' TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a seslenerek, "Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum" dedi.
Bazı CHP’li belediyelerin AKP’ye geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bazı CHP’li belediyelerin AKP’ye geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurttaşın sandığa yansıyan iradesi, rozet değişimleriyle tartışmaya açıldı. İktidarın yerel yönetimleri hedef alan hamleleri ve peş peşe gelen istifalar, 'siyasi etik' tartışmalarını alevlendirdi. Seçmenin oyu yok mu sayılıyor?
Bülent Arınç'tan, Devlet Bahçeli'ye 'Selahattin Demirtaş' tebriği: 'Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'den daha az adil değildir'
Bülent Arınç'tan, Devlet Bahçeli'ye 'Selahattin Demirtaş' tebriği: 'Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'den daha az adil değildir' Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugünkü grup toplantısında Selahattin Demirtaş'la ilgili söylediği sözleri için tebrik etti, "1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir" dedi.