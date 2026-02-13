Bülent Arınç: Herkes dindarlıktan kaçıyor, millet müslümanlığı bıraktı

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, 'Tam Demokrasi Platformu’nun düzenlediği "Demokrasi, Hukuk ve Siyaset İlişkisi" konferansına katıldı.

Arınç, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Türkiye'de 190 siyasi parti var, parti kurmak turşu kurmaktan kolay. 30 kişiyi bulursunuz, paranız da varsa anahtar teslim parti kurabilirsiniz. 'Kötülüğün sıradanlaşması' kadar güzel bir tabir yok. Çıkarcılığın, ahlâksızlığın sıradanlaşması kadar... Bu toplum 'aziz millet' olmaktan çıktı. Parlamentoda toplumun seçtiği adam selam üzerine selam çakıyor. Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı. Bununla konuşuyoruz, tamamen duygusal ilişkiler peşinde. Çok iyileri de var. Toplum neyse, ürettiği insanlar da parlamentoda. Bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir direniş beklemeyin. Bunların içinde güçlü insanları, ahlâki bir yükseliş içinde olabilecek insanları kazanalım. Kaybettiğimiz değerleri hem biz kazanalım hem topluma kazandıralım."

Arınç konuşmasında, "DindarDlık herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Takkeli takkesiz bir sürü şarlatan konuşmaya başladı; hangisine inanacak insanlar? Hangisi doğruyu söylüyor? Bunların söylediği yalanlar yanlışlar yüzünden millet Müslümanlığı bıraktı, başörtüsünü, namazı terk ediyor. Erdem de kayboldu, etik değerler de kayboldu. Bunları yeniden ihya etmezseniz bu toplumdan bir şey beklemeyin" ifadelerine yer verdi.